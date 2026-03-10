(Video) ¿Carrera enterrada? Portero fue sacado al minuto 17 por dos errores insólitos en Champions

Antonin Kinsky se comió tres goles en 15 minutos, dos los cuales regaló. (JAVIER SORIANO/AFP)

El Atlético de Madrid goleó 5-2 al Tottenham Hotspur de Inglaterra en los octavos de final de la Champions League, pero más allá del abultado resultado, lo realmente curioso fue lo ocurrido con el arquero titular de los ingleses, el checo Antonin Kinsky.

Lo que pudo ser un sueño para el meta de 22 años acabó como una terrible pesadilla que muchos temen lo deje marcado para el resto de su carrera y esta quede sepultada sin que ni siquiera haya despegado.

Resulta que el técnico Igor Tudor, ante la inconstancia de su portero titular, el italiano Guglielmo Vicario, optó por darle la oportunidad a Kinsky para el juego en Madrid, un portero sin experiencia alguna en Europa y en este tipo de escenarios.

El arquero no jugaba desde el 29 de octubre del 2025.

La apuesta al entrenador croata le salió terrible y en apenas 17 minutos el checo regaló dos goles realmente increíbles, en los que demostró todo su nerviosismo al no poder manejar el balón y dejarle este en los pies a Antoine Griezmann y luego a Julián Álvarez.

🧤 EL RESUMEN DE LA NOCHE DE KINSKY EN EL METROPOLITANO



👀 16 minutos disputados

⚽ 3 goles concedidos

😱 2 bloopers

❌ REEMPLAZADO por Vicario



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

En apenas 15 minutos, los Spurs ya perdían 3-0 y ahí es donde Tudor sorprendió a todos al pedir el cambio; sacó al joven checo para meter a Vicario.

La escena fue realmente triste; el muchacho dejó la cancha viendo hacia el suelo, totalmente desmoralizado, y se fue de inmediato hacia los camerinos.

El estadígrafo español Alexis Martín Tamayo, más conocido como Mr. Chip, reveló que esa variante hizo historia al ser un hecho insólito en la Champions League.

Cristian "Cuty" Romero trató de consolar a su compañero mientras dejaba el campo. (JAVIER SORIANO/AFP)

Me da pena por Kinsky, porque no tiene rodaje y no es un arquero para estos partidos.



Sabiendo que era su oportunidad por el pésimo nivel de Vicario, el pobre se arruinó la carrera. pic.twitter.com/maNrLttgTw — Rubenista Spurs (@TottenhamARG__) March 10, 2026

“Por PRIMERA VEZ en TODA la historia de la UEFA Champions League, un PORTERO TITULAR NO LESIONADO es reemplazado en los primeros 20 minutos de partido”, indicó.

El mismo comunicador afirmó que lo hecho por Kinsky es el peor cuarto de hora que le haya visto a cualquier portero profesional, en un partido de alto nivel.

Durante el encuentro, muchos señalaron especialmente al entrenador por quemar a un jugador que no estaba listo, mientras que porteros en redes sociales aparecieron para darle su apoyo al muchacho.

Antonin Kinsky solo duró 17 minutos en el campo hasta que lo sacaron. (JAVIER SORIANO/AFP)

¡¡UN CAPITÁN CON TODAS LAS LETRAS!! Tras los bloopers vs. Atlético de Madrid, el arquero Antonín Kinsky fue reemplazado a los 17 minutos de partido: Cuti Romero se acercó trotando para consolarlo antes de su salida. 👏🏻🇦🇷 pic.twitter.com/Yd6vNAE4CS — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

“Nadie que no haya sido portero puede entender lo difícil que es jugar en esta posición. Mantén la cabeza en alto y anda de nuevo”, publicó en X el español David De Gea.