Video: Esto fue lo que dijo el periodista que provocó tanto enojo en Hernán Medford

Hernán Medford, técnico del Saprissa, se le fue encima a un periodista de Tigo Sports, luego del triunfo de los morados ante el Municipal Liberia.

Este domingo, el entrenador tibaseño dijo en conferencia de prensa que hay gente que quiere minimizar su trayectoria en el banquillo y explicó detalles del trabajo táctico que empleó contra los aurinegros.

El 2 de febrero pasado, en el programa Tigo Sports Radio, los periodistas José Pablo Alfaro y José Eduardo Mora hablaron del papel que desempeña Hernán en las conferencias de prensa.

Hernán Medford, técnico de Saprissa se le fue con todo a un periodista, luego del juego contra Liberia. Foto: prensa Saprissa. (pre)

Esto dijo José Pablo Alfaro:

“Si hay algo que nunca me ha gustado de Hernán y tengo que admitirlo, es que en las conferencias de prensa no hay manera de que Hernán te hable de fútbol.

“Siempre se lo he cuestionado. Hernán se sienta, le da una vuelta para allá, le da una vuelta para acá, se enoja, se molesta, hace alguna broma, pero nunca te habla de fútbol, de propuestas.

“Al final de cada conferencia reclama que los periodistas no le preguntamos de fútbol, pero él, que yo recuerde, nunca profundiza en fútbol”, afirmó.

Luego, José Eduardo Mora replicó.

Periodistas de Tigo Sports cuestionaron a Hernán Medford

“Cuando estaba en Heredia, en un partido contra Puntarenas, reclamó que los periodistas no le preguntaban de fútbol, pero cuando se le preguntaba aspectos de fútbol, él siempre eludía.

“Y luego cuando estaba en una situación al límite, eso me llamó la atención, como que estaba queriendo decirles a los periodistas qué y cómo preguntar, que creo que eso se está poniendo de moda”.

Lo que dijo Medford

Este fue el reclamo del Pelícano en conferencia de prensa:

“El equipo bien, supo manejar los tiempos, por un momento defenderse y sacar el partido. Metimos un bloque profundo, estábamos con una línea de cuatro, y eso se los explico porque hay un periodista que dice que cuando estoy en una entrevista no hablo de fútbol.

José Pablo Alfaro, periodista de Tigo Sports criticó el discurso de Hernán Medford en conferencias de prensa. Foto: Instagram José Pablo Alfaro. ( Foto: Instagram José Pablo Alfaro. /Foto: Instagram José Pablo Alfaro.)

“No sé de qué carajos habla un periodista de Tigo; parece que tiene más de 20 años hablando de fútbol y entonces por eso quise explicar eso y cuando quiera puedo enseñarle fútbol.

“Como quieren minimizar 30 años de carrera, uno no es dueño de la verdad, pero en el fútbol nadie es dueño de la verdad”.