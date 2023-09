Video muestra la verdad del momento en que se encontraron Joel Campbell y un aficionado de Saprissa

El comisario de Unafut, Warner Acuña le indica a Joel Campbell que debe ingresar de inmediato al estadio. (Captura video Fanátikos)

Un video publicado en las redes sociales de Joel Campbell verifica la versión que el atacante de Alajuelense dio este miércoles sobre el por qué no firmó la camiseta de un aficionado del Saprissa.

En las imágenes tomadas por el programa Fanatikos de Tigo Sports, se puede verificar que en efecto es el comisario de la Unafut Warner Acuña quien le pide al futbolista que no se detenga a firmar autógrafos porque ya se había tardado mucho tiempo atrás y debía ingresar al estadio.

“Aquí les dejo el video completo de lo que realmente pasó y ahí se ve el comisario donde me llama y me dice que no puedo parar más”, comentó en la red social X, antes conocida como Twitter.

El erizo explicó esta mañana los motivos por los que a diferencia de otros de sus compañeros, no le firmó una camiseta del Monstruo antes de entrar al estadio Chorotega en Nicoya.

“Solo quiero aclarar que NO me negué a firmar la camisa de Saprissa, lo qué pasó fue que ya llevaba 10 minutos tomándome fotos y firmando camisas y ahí fue que llegó el comisario de Unafut para decirme que ya no podía parar más… Por eso fue que seguí directo”, explicó.

Aqui les dejo el video completo de lo que realmente pasó y ahi se ve el comisario donde me llama y me dice que no puedo parar más. ✌🏾 pic.twitter.com/SmY1GNSKa3 — Joel Campbell (@joel_campbell12) September 20, 2023

En el video se ve cuando Acuña camina unos pasos hacia adonde está el atacante y con sus manos le pide que siga caminando, que ya no se quede más con la gente y se escucha que le dice “Campbell, por favor” e incluso le toca el hombro que siga.

Al llegar adonde está el aficionado, este le saca la camiseta, Joel lo vuelve a ver y señala al comisario indicándole que no se puede detener por él y allí acaba el video. ¿Quiso o no hacerlo? Por lo menos el video lo justifica.

Otros jugadores como Carlos Mora, Angel Menjívar y Daniel Chacón sí firmaron la camiseta del morado.