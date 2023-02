(Video) Víctor Mambo Núñez criticó fuertemente a jugadores del Herediano

El exdelantero de Club Sport Herediano y goleador histórico del fútbol nacional, Víctor “Mambo”, Núñez criticó con fuerza a los jugadores rojiamarillos, por la falta de resultados en el torneo.

El Mambo dijo en el programa La Platea que a los jugadores se les debe hablar con fuerza en algunas ocasiones.

Allan Alemán y Mambo Núñez discuten en vivo por la final

“Porque ya están inflados y porque ya les dieron un mejor contrato ahora creen que Heredia es nada más de joda y no es joda, Heredia no es de joda. Heredia es trabajar, tienen que ir a hacer bien las cosas, es día a día y no tenemos que ser agrandaditos sino hemos ganado nada. Tenemos un año de no ser campeones.

“Cuando no están bien hay que decirlo en la cara, hay que mejorar, trabajar, hacer las cosas como se debe hacer, no llegar todo los días con chancletas. Si yo hubiera estuviera en el equipo probablemente agarre a tres del cuello”, expresó entre otras cosas Núez.