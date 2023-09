Manfred Ugalde y Keylor Navas comandan a la Selección, que mostró un rostro muy diferente

Qué bonito ver un partido de la Selección como el de este viernes ante Arabia Saudita. No es que hayamos sido la octava maravilla del mundo, porque no, pero lo que sí es cierto es que los muchachos demostraron que el fútbol tico puede tener la bola en los pies, puede atacar, presionar, jugar por los costados, meter goles.

Además, con el regreso de Keylor Navas a las convocatorias de partidos amistosos y otros como Manfred Ugalde, Jimmy Marín o Rándall Leal, que habían dejado de ser parte de los llamados, la Sele se impuso este viernes 3 a 1 a Arabia Saudita, en el Saint James Park en Inglaterra, con un fútbol algo más ofensivo, sin tanto libreto defensivo ni amarras a los jugadores.

Cabe decir que tener a Navas atajando también evidencia un tono diferente en la gestión del nuevo presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto.

Francisco Calvo anotó de cabeza el primer gol del juego. (OLI SCARFF/AFP)

Porque antes, en la gestión de Rodolfo Villalobos, el Halcón a cada rato se reportaba lesionado y Costa Rica se privaba del mejor portero en la historia de la Concacaf. Y como nos alegramos de ver al guardameta del PSG.

También teníamos los ojos encima de Manfred Ugalde, a ver si la bulla que hace en algunos aficionados es para tanto. Y lo demostró. Anotó un gol de cabeza, el segundo, con apenas media hora en el terreno de juego.

Lo demás estuvo bien, la combinación de experiencia-juventud dio buenos réditos, al menos hay esperanza, porque no podemos cegarnos, el rival no era la gran cosa. Pero ante rivales menos pintados, en el proceso anterior, la Tricolor se veía mal, hasta pereza daba.

La Sele tuvo, en primer lugar, movilidad y dinámica al ataque, buscó los costados para llegar al área rival, se juntó por el centro, con Campbell como diez, presionó la salida de los árabes y cuando estos se sacudieron del dominio, había defensa y por cualquier cosa estaba Keylor Navas para solventar lo que fuera.

Este es el momento en que Francisco Calvo pega de cabeza el balón ante la mala salida del portero Aqidi. (OLI SCARFF/AFP)

El primer gol llegó en un tiro libre, que Francisco Calvo pescó en las alturas y la mandó al fondo de las redes del inseguro Nawaf Al Aqidi. El gol fue por una mala salida del portero y el sólido frentazo del defensor tico. Iban doce minutos y las sensaciones eran muy buenas.

El segundo pepino fue casi calcado. Un tiro libre, por el mismo sector, solo que fue al segundo palo. Allí se movió Manfred, como un nueve, buscando el espacio, el error, la bola, a como fuera. Y así la pescó, se zambulló, con carga sobre el defensor y remató de cabeza. En media hora, le daba la razón a todos esos que pedían al Chamagol en la Sele, aunque él mismo cerró las puertas en el proceso anterior, al renunciar.

Manfred gustó. No solo por el gol, es un joven de movimientos inteligentes, hábil, sabe cuidar la bola. En su primera acción, de hecho, se engolosinó con la bola, caracoleó en el área y no pudo quitarse un par de marcas. La opción se perdió, pero Manfred no perdió la confianza.

Joel Campbell hizo otro partidazo. (OLI SCARFF/AFP)

El tercer gol dio tranquilidad. Llegó al 88′, cuando Arabia Saudita estaba encimando y ya había descontado. Rándall Leal, quien ingresó de cambio, tomó la bola por la derecha, dentro del área, se acomodó y sacó un disparo muy cruzado, nada qué hacer para el portero.

Jefry Valverde va a festejar con Randall Leal el tercer gol tico. (FCRF)

No podemos terminar sin destacar la acciones de Navas, quien hizo su trabajo con tres atajadas brillantes en el primer tiempo que con su nombre, su historia de leyenda, no es de extrañar que se cotice. Su calidad está intacta.

Al 39′, ya con el 2 a 0, Keylor hizo tres paradones en un minuto. Primero paró un cañonazo de Mohammed Kanno, que rechazó. La bola la tomó Aldwasari y envió otro cañonazo que el Halcón envió al córner. En el tiro de esquina, la ganó arriba Hasam Al Tambakti y puso la bola arriba, con un frentazo sorpresivo, pero el arquero metió la mano.

Keylor Navas tuvo una destacada actuación. (FCRF)

Al 67′ se lució ante otro remate de Aldwasari, al que le metió la mano y la mandó a córner, pero ya en el tiro de esquina no pudo hacer nada. Albrikan puso la bola al centro, cuando ya se iba a perder por la línea de fondo y la pegó de cabeza Ali Al Bulayhi para el descuento.

Y volvió a lucirse al 71′, con un cañonazo lejano, de piconazo y muy esquineado, que apenas logró desviar.

Costa Rica dispuso de otras ocasiones, con Campbell, quien siempre que juega en la Sele lo hace con ganas, con claridad. Provocó desbordes, centros peligrosos y le sacaron un tiro cuando el marco estaba sin portero por un error del guardameta. La sacaron de la raya. También ejecutó un tiro libre directo que dio en el poste.