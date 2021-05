“Yo no tengo ningún duelo, ni con Jafet ni con ningún otro entrenador, nosotros hablamos de nosotros, no de yo, somos un cuerpo técnico, somos un equipo, un grupo, una institución, el proceso que ellos han tenido (cambios de técnico) es algo normal, que puede suceder en cualquier equipo del mundo, lo que hicieron al final del torneo fue volver al inicio con Jafet, me imagino que la personalidad de Jafet se impone en ese camerino, él es un ganador, su carrera deportiva así lo dice, eso y su obvio su amor por el Herediano se lo trata de transmitir a sus jugadores”, contó Quesada.