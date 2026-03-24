Voz autorizada del Saprissa evalúa a Abraham Madriz como sustituto de Esteban Alvarado

Luego del retiro de Esteban Alvarado en diciembre del año anterior tras la final perdida contra Alajuelense, el marco del Saprissa quedó lleno de incertidumbre.

Los morados ficharon a Minor Álvarez, un arquero de experiencia y que estaba en Guatemala, además de ser de la casa; sin embargo, el joven Abraham Madriz fue quien acabó sorprendiendo, adueñándose del puesto en el arco de la S.

Abraham Madriz asumió el rol de estelar ante retiro de Esteban Alvarado (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Madriz ha jugado en todos los compromisos del equipo tibaseño durante el Clausura 2026, con un total de 13 partidos jugados, en los que ha recibido 15 anotaciones, con un Saprissa que es segundo a un punto del Herediano.

Marco Rojas aprueba el trabajo de Abraham Madriz en el arco morado

Una voz autorizada del club morado, el exarquero Marco Antonio Rojas, habló con La Teja para comentar sobre la labor del joven portero heredero de los tres postes morados.

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“Yo creo que lo está cumpliendo muy bien, es un muchacho joven que tiene posiblemente una carrera exitosa. Lo veo muy aplomado en el marco, muy seguro, y también es de nuestra cantera”. afirmó el exguardameta morado.

“Este muchacho Madriz tiene sus condiciones, pero además, es importante darles a estos jóvenes oportunidad a una edad temprana. Aquí se trata no solo de condiciones, sino de madurez emocional, inteligencia, algo que veo que Abraham está muy aplomado en esos aspectos, en los que no es la edad ni la experiencia las que entran en juego, sino la capacidad y cómo juega su puesto, y veo que lo está haciendo bastante bien”, añadió.

Para el exjugador del Saprissa, hay cosas por pulir en el arquero, pero aun así ha sido un acierto en la portería.

Madriz ha jugado en todos los juego de Saprissa durante el Clausura 2026 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Habría que trabajarlo en algunas cosas, jugar el área, salir más aplomado a cubrir ángulos; en fin, eso lo dictará el tiempo, si es que lo analiza él en la casa como lo hacíamos nosotros”, mencionó Rojas.

Para el exportero, la afición debe acompañar en este proceso de consolidarse en el marco al joven Madriz.

“Me parece que la afición en este caso es parte de un respaldo, no de una crítica y, a veces, nos guste o no quién está, pues está. No se trata de a quién quitó o quién se fue; así como me fui yo, se han ido muchos. El respaldo es que lleguen a hacer el mismo trabajo o incluso mejor.

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“Por ahí he oído críticas, pero esos mismos que critican, no creo que sean saprissistas, porque es muy fácil criticar y poner el dedo en la llaga”, aseguró Marco.

Sobre el llamado del joven guardameta morado a la Selección Nacional, Rojas también dio su opinión.

“Madriz para mí está con todas las expectativas de llegar a más. Ahora lo llamaron a la selección y la gente me ha preguntado y para mí lo está haciendo bien, tiene que llegar temprano”, sentenció.

La Tricolor, con Abraham dentro de la convocatoria, se enfrentará a Jordania, el viernes 27 de marzo, a las 11 a.m. (hora de Costa Rica), y a Irán, el martes 31 de marzo, a las 7 a.m., como parte de la fecha FIFA de este mes.