¡Vuelve el fútbol! Alajuelense inicia la ruta al tricampeonato de Copa ante Liberia

Alajuelense, Herediano y Cartaginés juegan este martes mientras que Saprissa debuta el jueves

Por Eduardo Rodríguez

El torneo de Copa regresa este martes con la participación de los cuatro equipos más importantes del país que buscarán, tres de ellos, destronar a Alajuelense, mientras los manudos quieren llevarse el tricampeonato de este certamen.

El torneo está en la fase de cuartos de final y el primero de los grandes en ver acción será el Herediano cuando se mida a Puntarenas, este martes a las 4 de la tarde, en el juego de ida en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Alajuelense vs. Puntarenas F.C., Final del Torneo de Copa 2024-2025
Alajuelense derrotó a Puntarenas en la última final (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sporting recibe al Club Sport Cartaginés también este martes, pero a las 6 de la tarde, en el nuevo estadio Puente Piedra en Grecia.

A las 8 de la noche entra en acción el bicampeón de Copa, cuando en el estadio Alejandro Morera Soto la Liga Deportiva Alajuelense reciba a Liberia en el primer partido de la serie.

El Saprissa debuta ante Carmelita en Tibás, el próximo jueves a las 8 de la noche. Cabe destacar que los carmelos son el único club que no está en la máxima categoría de los que aún están con vida.

Estas series se jugarán a ida y vuelta, al igual que las semis en las que, en caso de que los clubes grandes avancen, tendríamos un clásico nacional entre el Monstruo y la Liga, y otro provincial entre Cartaginés y Herediano, también a dos encuentros. La final será a un solo duelo en el Edgardo Baltodano de Liberia.

18/11/2023 Estadio Nacional, La Sabana. La Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa se enfrentaron este sábado en una nueva edición del Clásico Nacional. Se dio en la final del Torneo de Copa, a estadio casi lleno, con la presencia de las dos aficiones más grandes del país.
Alajuelense venció a Saprissa en la final del 2023 (Rafael Pacheco Granados)

En estos enfrentamientos, en el caso de que acaben empatados, nos vamos de manera directa a los penales; es decir, no hay tiempo extra.

En este torneo de Copa se mantiene la regla de jugadores sub-21, en la que los equipos deben acumular 360 minutos en cada partido, y en el caso de no lograr dicha regla, pierden el choque de forma automática.

Los manudos lograron llevarse las dos últimas ediciones tras vencer a Saprissa 0-2 y luego a Puntarenas 1-0. Ambas finales se disputaron a un solo juego en el Estadio Nacional de La Sabana.

