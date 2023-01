Wálter Centeno le traza el camino a los porteros de Alajuelense

Wálter ‘Paté’ Centeno trazó el camino que los porteros de Liga Deportiva Alajuelense deberían tomar para remediar los yerros en los que han caído en los dos primeros partidos del torneo.

Leonel Moreira falló en el primer partido del torneo.

Centeno no dirigió sus palabras a los guardametas manudos, las expresó en general, para cualquier futbolista que quiera trascender. Las declaraciones las brindó luego del partido en que Saprissa se impuso a Guadalupe por 1 a 0.

“El jugador no practica, si tienen deficiencias la clave es practicar, ese es el secreto. Tienen que dedicar tiempo al fútbol, si quieren que el fútbol les dé. Se van para la casa y no sé qué más piensan, tienen que ser conscientes de que tienen cualidades”, mencionó en la conferencia de prensa Centeno luego ante el Monstruo refiriéndose a las ocasiones de gol que fallaron sus delanteros.

Miguel Ajú: “Somos profesionales, hay que tener ética”

Los goles que ha recibido la Liga en el torneo han sido por errores de sus porteros, primero Leo Moreira, quien se comió un gol olímpico de Starling Matarrita y luego Miguel Ajú quien midió mal la bola en un tiro libre cerrado de Wílmer Azofeifa. El error, prácticamente, es el mismo.

Y no es la primera vez que un portero manudo sale mal, recordemos la final de la segunda fase del torneo de Clausura 2022, Marcel Hernández anotó en una pésima salida de Moreira cuando los rojinegros ya tenían el título en la bolsa.

Miguel Ajú jugó el segundo partido y también cometió un grueso error. (Albert Marín)

El exportero de Alajuelense y Saprissa, Álvaro Fuentes dice que Centeno tiene razón, pues ese tipo de errores en los porteros se pueden corregir con mucha práctica.

“Ojalá que no sea solo en la práctica cuando uno calienta, sino en entrenamientos reales, que un compañero se le meta allí, que le estorbe, que lo haga a propósito. Y para medir la velocidad de la bola, el viento que pega en algunas canchas practicar es clave”, manifestó.

Leo Moreira: “No sé cuál es el problema de querer criticarme”

El exportero de la Selección Nacional y de equipos como Puntarenas, Herediano y Cartaginés, Hermidio Barrantes expresó que practicar llevará al éxito a un arquero.

“Como dice el dicho, ‘la práctica hace al maestro’, si queremos superarnos, mejorar en lo que uno se siente débil se debe entrenar más, practicar y así se logra corregir bastante. Esas jugadas se pueden mejorar”, explicó.

Presionados

Fuentes asegura que los porteros entran en fases donde el estrés por los errores les puede jugar una mala pasada y pueden caer en nerviosismo.

Por ejemplo, a Ajú le dieron la titularidad y va a estar pensando en que no puede cometer un error como Leo, pero en la jugada más parecida lo comete, por pura presión.

Eso sí, dijo que el tema estuvo mal manejado en la Liga.

“El fallo de Leo no fue determinante, iban 5 a 0. Los porteros de los equipos de élite mundial fallan y no pasa nada, vea Donnarumma, ¿cuántas veces ha cometido errores con el PSG? y sigue. Les dan confianza. A Leo le debieron decir algo, hablar con él, preguntarle qué pasó y que a la otra no se la perdonan, pero sacarlo cuando no fue un error determinante, no es correcto.

“En estos momentos, como falló Ajú, el muchacho debe estar pensando, ¿me van a poner, o me van a sacar?, comentó Fuentes.

Barrantes mencionó que los errores de los porteros han sido puntuales y fortuitos y no media ninguna razón.

“El portero siempre maneja un alto grado de presión, no solo por pelear el puesto, sino por el partido en sí. No es que el guardameta no se pueda equivocar, pero un error puede pesar mucho”, dijo Barrantes.