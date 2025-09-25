Wálter López pitará el Honduras vs Costa Rica y este es su pasado polémico en contra de los ticos

El árbitro guatemalteco Wálter López dirigirá el juego eliminatorio entre Honduras y Costa Rica, del 9 de octubre. AFP. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Wálter López, el árbitro designado por la Concacaf para impartir justicia el 9 de octubre, en el juego eliminatorio entre Honduras y Costa Rica, es uno de los silbateros menos queridos por los ticos.

El central chapín es recordado por decisiones polémicas en contra de la Selección Nacional, y son varios los episodios que suma en juegos del equipo que hoy dirige Miguel Herrera.

LEA MÁS: VAR de la final de Copa Oro tendrá a uno de los árbitros ticos más cuestionados

La última vez en que el chapín impartió justicia en un juego de Costa Rica fue el 29 de junio, durante la Copa Oro. Ese día, la Sele enfrentaba a Estados Unidos y para muchos, ese día tomó algunas decisiones que favorecieron a los norteamericanos, según los aficionados.

La Sele en este momento tiene 2 puntos y está fuera de la clasificación, e incluso, peligra que pueda disputar el repechaje, por lo que el juego ante los catrachos es, prácticamente, de vida o muerte.

En octubre del 2017, en un juego entre Costa Rica y Panamá. el silbatero validó un gol fantasma para los canaleros. AFP. (Arnulfo Franco)

LEA MÁS: Nicaragua vs Costa Rica: Árbitro cometió un grave error en el partido eliminatorio

Wálter López y las polémicas en juegos de Costa Rica

El guatemalteco Wálter López es uno de los árbitros con más experiencia en Concacaf, pero en su carrera tiene varios incidentes que han perjudicado a Costa Rica.

En junio del 2012, camino al Mundial de Brasil 2014, Costa Rica y El Salvador firmaron un empate 2-2 que, claramente, pudo haber sido un 3-2 favorable a los ticos, pero López anuló un gol de Óscar Rojas, por un supuesto fuera de juego.

Este es el gol fantasma que Panamá anotó contra Costa Rica

El fallo más polémico en su carrera con respecto a Costa Rica se dio en la eliminatoria hacia Rusia 2018, en un partido contra Panamá, el 10 de octubre del 2017, cuando el árbitro validó un gol fantasma de los canaleros.

Ese día, el jugador panameño Blas Pérez metió la bola con su mano. Costa Rica iba ganando 1-0, y esa anotación representó el empate para los canaleros que, al final, se alzaron con la victoria 2-1, lo que les permitió avanzar a su primera Copa del Mundo.

El 19 de julio, López señaló un penal a favor de México al minuto 123. AFP. (ADAM HUNGER)

LEA MÁS: Presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Osses, dejó el país de nuevo para asumir otro trabajo

En la Copa Oro 2015 se dio otro hecho similar. El 19 de julio de ese año, un gol de Andrés Guardado, de penal, al minuto 123, les permitió a los aztecas clasificar a las semifinales de este torneo, pero la polémica llegó antes del tiro de penal anotado por el experimentado jugador mexicano.

El juego iba 0-0 y parecía que se definiría en la tanda de penales. Pero en el cierre, Miguel Layún centró al área y la pelota la buscaron el delantero Oribe Peralta y su marcador, el defensor tico Roy Miller.

LEA MÁS: Miguel Herrera fue contundente al hablar de las convocatorias y las presiones de directivos

Peralta cayó al suelo y luego de unos segundos Wálter López señaló una falta que muchos consideraron como inexistente para los aztecas, sellando la eliminación de la Tricolor.