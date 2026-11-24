Wilder Eusse será extraditado pronto a los Estados Unidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José, en Pavas, aprobó este martes la extradición a los Estados Unidos del colombiano Wilder Eusse, expresidente del Municipal Liberia.

La información fue confirmada por el Poder Judicial a La Teja, por lo que ahora el cafetero será enviado a Norteamérica para enfrentar los casos por narcotráfico de los que fue acusado y detenido.

“El Tribunal Penal de Pavas resolvió este martes mediante sentencia No. 542-2026, de las 14:30 horas del día 23 de noviembre de 2026 declarar con lugar la extradición de una persona apellido Eusse.

“En este momento, la sentencia ya fue notificada a todas las partes y se encuentra espera del plazo de apelación que corresponde a tres días hábiles, plazo que vence el próximo viernes”, indicaron.

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Eusse, alias “El Tío”, fue detenido tras un trabajo del Ministerio Público, el OIJ y la DEA, autoridad que combate los delitos antidrogas en Estados Unidos.

“Eusse Osorio es señalado por presuntos delitos de narcotráfico y conspiración para distribuir cocaína con destino a territorio estadounidense, según el Tribunal del Distrito Este de Texas.

“Será presentado ante el Tribunal Penal de San José para continuar con el proceso”, destacó en junio el Ministerio Público.

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