Wílmer López tiró fuego con La Teja y reveló por qué ve difícil llegar a la selección femenina

Como técnico pentacampeón muchos han sugerido el nombre de Wílmer López para la selección femenina. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Este viernes al medio día en La Teja tuvimos un momento muy ameno; especialmente, para los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense en lo que fue el estreno del podcast Entre Leones.

El espacio, conducido por los periodistas Marcelo Poltronieri y Sergio Alvarado, hablará única y exclusivamente sobre el cuadro rojinegro y todo lo que genera alrededor de sus equipos masculino y femenino, así como de ligas menores y demás temas.

Para el estreno buscamos al ídolo de ídolos de los manudos como es Wílmer López, quien entre la conversación nos tiró varias bombitas.

Uno de los momentos más picantes de la conversación fue cuando le consultados, si se animaría a tomar la Selección Femenina de Costa Rica, ahora que quedó sin técnico tras la salida de Amelia Valverde.

Fiel a su estilo, su respuesta fue muy franca, afirma que, sin duda, eso es algo que le gustaría a cualquier entrenador, pero en su caso nos contó porqué lo ve como una opción difícil.

“Pasas a ser entrenador de una categoría mayor o menores representando al país y creo que para uno eso es un halago, es algo bonito saber que usted es entrenador encargado y la cabeza del equipo. ¿A quién no le gustaría?

“Los últimos tres años he estado metido de cabeza, empapado del fútbol femenino, no podría decir que no me interesa; repito que para cualquier entrenador es motivante, pero la realidad puede ser otra y en eso yo siempre he sido muy realista y la posible llegada de uno a una federación la veo cuesta arriba, se los digo sinceramente”, comentó.

El porqué lo ve difícil es claro, no es santo de devoción de Claudio Vivas, director de selecciones nacionales, posiblemente porque López no se quedó callado cuando señaló cosas que no le gustaban de su gestión o del paso de Amelia Valverde en la Sele.

Entre Leones Podcast Entre Leones Podcast: Iniciamos con un invitado de lujo 🔴⚫ Posted by La Teja on Friday, August 25, 2023

“Yo creo que con Vivas no tengo muy buen jale, se los digo así, a veces uno es consciente que no tiene porqué caerle bien a todo mundo, no estoy diciendo que le caiga mal, pero creo que él, como extranjero, a veces también tiende a traer a alguien de afuera, alguien conocido por él, que también es lógico, de su confianza, que lo respalde, tanto a él como a quien trae”, apuntó el Pato.

Para López un pecado habitual es no darle al técnico nacional su lugar y recordó lo pasado en el Mundial sub-20 del 2022, realizado en Costa Rica, cuando se trajo al venezolano- español José Catoya solo para dirigir el Mundial y luego jaló sin dejar legado alguno.

“Yo siempre he criticado en buena forma que también deberíamos darle especio a lo nuestro, a lo nacional. Critiqué la situación del mundial pasado que fuimos sede y trajimos a un extranjero cinco o seis meses antes, quitamos al nacional que teníamos durante año y resto preparando a las jugadoras y lo digo no porque el técnico era mi hermano (Harold López), lo diría con cualquier otro tico al frente.

“Al final lo que hicimos fue darle currículo a un extranjero, porque ahora anda por aquí y por allá enseñando que fue entrenador de la selección en un Mundial. Lo que hicimos fue darle la experiencia y la vivencia a un extranjero y no a un nacional, que la pudo transmitir a otros equipos y hace ganar al fútbol femenino”, opinó

Esta y otras cosas nos tiró el Pato. El programa completo lo puede ver en nuestro perfil de Facebook o en Spotify. Recuerde, cada viernes los manudos tienen que estar atentos.