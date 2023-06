¿Y Saprissa? Deyver Vega encontró en Herediano el ADN ganador

El volante del Club Sport Herediano Deyver Vega dijo que encontró en el Team el ADN ganador, cuando le consultaron si el equipo tiene la obligación de ser campeón, al ser uno de los cuadros que mejor se ha reforzado, ya que hasta el momento suma 13 incorporaciones.

Entre los medios de prensa y la afición, se habla de que el ADN ganador lo tiene Saprissa, club donde se dio a conocer Deyver Vega y único equipo con el que ha jugado en el país, por lo que el Team es su segunda camiseta en suelo nacional, luego de su paso por el fútbol europeo, en Noruega principalmente y en Rumania.

Entrenamiento abierto del Herediano

Vega no aludió a Saprissa, pero dijo lo siguiente:

“No sé si es obligación o no, pero es que el ADN está ahí siempre, para ganar. Aquí no existe otra palabra que no sea esa. Herediano ha sido de los mejores equipos de la última década. Ha sido campeón siete veces, si mal no recuerdo”.

Deyver Vega llega con mucha expectativa al Team. (Alonso Tenorio)

“Yo creo que todos se preparan siempre para ser campeones, hasta el equipo más pequeño se va a preparar para eso, entonces hablar de eso está de más. Aquí buscamos los títulos siempre y eso es lo bonito, que hay buena competencia, que hay muy buenos jugadores y que tenemos un gran plantel y sé que está por venir todavía otra gente, entonces vamos a hacer más competitivos para que todo fluya mejor”, añadió.

El volante, uno de los nuevos fichajes del Club Sport Herediano, se mostró muy satisfecho con sus primeros entrenamientos con el equipo y hasta se animó a decir que en el club va a encontrar fácilmente algo que en otros lugares le cuesta mucho.

“Hay mucha competencia y lo más duro, siempre en todo equipo, es hacer grupo, hacer una familia, porque todos quieren jugar, pero creo que aquí hay jugadores muy humildes, hacendosos, que entienden de qué se trata esto, entonces creo que esa parte se hará fácil”, expresó Vega.

También le preguntaron que luego de tantos años en Europa, cómo se sentía al volver a Costa Rica y a un equipo como el Herediano.

“La verdad que muy feliz, porque el grupo se está armando muy bonito, muy bueno y con todo el optimismo y positivismo para que empecemos bien y terminemos bien. La atmósfera es muy interesante, muy positiva, muy linda y la verdad, es una nueva página en mi carrera y como lo he dicho anteriormente, todo proceso nuevo siempre trae cosas nuevas, no es ningún secreto, pero si es algo muy positivo para mí, porque quiero dar más, quiero hacer más cosas“, añadió Vega, de 30 años.

Herediano entrenó a puerta abierta. (Alonso Tenorio)

El florense, oriundo de San Carlos, expresó que el grupo está bien conformado y solo esperan demostrarlo en la cancha.

“Con el grupo que tenemos y el cuerpo técnico, vamos a sacar lo mejor de nosotros en cada partido y lo bonito es eso, mejorar, competir y crecer como futbolistas, y como personas”, dijo.

“Vamos a construir un buen grupo para competir, para llevar a cabo cada una de las metas y objetivos que nos planteamos”, opinó Vega.