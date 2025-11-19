Deportes

¿Ya se fue del país el Piojo Herrera tras el gran fracaso con la Selección de Costa Rica?

Tras el anuncio de la salida de Miguel “Piojo” Herrera como técnico, surgió la duda de si seguía o no en territorio costarricense

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Miguel “Piojo Herrera” quedó fuera como técnico de la Selección de Costa Rica luego de la eliminación rumbo al Mundial 2026, un golpe que terminó por sentenciar su continuidad tras el bajo rendimiento mostrado durante su gestión.

El empate de 0-0 ante Honduras este martes no solo dejó a la Tricolor sin el pase directo, sino también sin la opción del repechaje, lo que provocó indignación generalizada entre los aficionados.

LEA MÁS: Aarón Murillo tras la eliminación: “Soñaba con esto, Dios sabe lo que le había pedido una oportunidad”

La decisión se tomó luego de sus declaraciones

Después del juego y de las declaraciones que dio el Piojo Herrera, él mismo confirmó que solo falta firmar el finiquito.

entrenamiento de la Selección, con vistas a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf
Miguel “Piojo Herrera” quedó fuera como técnico de la Selección de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La molestia acumulada, el bajo desempeño y el fracaso en las eliminatorias Concacaf dejaron claro que el proceso había terminado.

LEA MÁS: ¿Así queríamos ir al Mundial? Página califica a jugadores de Costa Rica y “nuestra figura” fue la peor

Consultamos si ya dejó Costa Rica: esta es la respuesta

Este miércoles, La Teja consultó con Migración y Extranjería para conocer si el Piojo ya salió de Costa Rica tras su salida y la respuesta es que aún no, algo que se espera que sea en las próximas horas o a más tardar este viernes, pues el Piojo se presume que abandonará el país una vez que dé sus conclusiones a la Federación y firme su finiquito.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Piojo HerreraSelección de Costa RicaMéxicoMundial 2026
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.