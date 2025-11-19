¿Ya se fue del país el Piojo Herrera tras el gran fracaso con la Selección de Costa Rica?

Miguel “Piojo Herrera” quedó fuera como técnico de la Selección de Costa Rica luego de la eliminación rumbo al Mundial 2026, un golpe que terminó por sentenciar su continuidad tras el bajo rendimiento mostrado durante su gestión.

El empate de 0-0 ante Honduras este martes no solo dejó a la Tricolor sin el pase directo, sino también sin la opción del repechaje, lo que provocó indignación generalizada entre los aficionados.

La decisión se tomó luego de sus declaraciones

Después del juego y de las declaraciones que dio el Piojo Herrera, él mismo confirmó que solo falta firmar el finiquito.

Miguel "Piojo Herrera" quedó fuera como técnico de la Selección de Costa Rica.

La molestia acumulada, el bajo desempeño y el fracaso en las eliminatorias Concacaf dejaron claro que el proceso había terminado.

Consultamos si ya dejó Costa Rica: esta es la respuesta

Este miércoles, La Teja consultó con Migración y Extranjería para conocer si el Piojo ya salió de Costa Rica tras su salida y la respuesta es que aún no, algo que se espera que sea en las próximas horas o a más tardar este viernes, pues el Piojo se presume que abandonará el país una vez que dé sus conclusiones a la Federación y firme su finiquito.