¿Ya se habría cortado el pelo el aficionado del Manchester si dependiera de Saprissa, Alajuelense, Herediano o Cartaginés?

Al Manchester United le faltó solo un gol ante el West Ham para que Frank Ilett acabara con el reto y finalmente pudiera cortarse el pelo.

Para los que no conocen el caso, él no va a una barbería desde el 5 de octubre del 2024, pues prometió dejarse crecer la cabellera hasta que los Red Devils ganen cinco partidos seguidos.

Las victorias son en duelos oficiales consecutivos, no solo de Premier League, no obstante, actualmente el United está fuera de competiciones europeas, y ya quedó eliminado de la Carabao Cup y de la FA Cup, por lo que solo le queda el certamen doméstico.

Como el tema ha dado tanto de qué hablar, decidimos ver qué pasaría si el reto lo hubiera hecho siendo aficionado de Cartaginés, Alajuelense, Herediano y Saprissa. ¿Ya se habría cortado el pelo?

Desde octubre del 2024 a la fecha, los cuatro equipos han tenido juego por el campeonato local, torneo de Copa y Copa Centroamericana, además de la Concacaf Champions Cup, no obstante en esta se sabe que la participación siempre es muy negativa, al menos en los últimos años.

Frank Ilett, aficionado al Manchester United, habría superado el reto si fuera aficionado del Herediano (Tomado de X/Tomado de X)

¿Alajuelense ligó cinco victorias seguidas?

La apuesta va a iniciar con el actual monarca nacional y tricampeón de la Copa Centroamérica.

Con los manudos, Frank seguiría con la melena tal cual, ya que la Liga no ha ligado cinco triunfos seguidos en dicho lapso, lo más cercano fue entre el 6 de noviembre de 2024 y el 23 de dicho mes, con cuatro triunfos al hilo, ante Sporting, Santa Ana, Herediano y Puntarenas; sin embargo, en la final de ida de la Copa Centroamericana, el día 27, empataron a uno en Nicaragua ante el Real Estelí, por lo que se quedaron al igual que el Manchester United ante el West Ham, a una sola anotación de lograr el reto.

La última oportunidad en la que los erizos enlazaron cinco triunfos fue entre el 1 de agosto de 2024 y el 20 de ese mes, con victorias sobre Marathón, Cartaginés, Luis Ángel Firpo, Pérez Zeledón y el Alianza, siendo tres del torneo de Centroamérica y dos por el doméstico, pero el reto del inglés aún no había iniciado.

¿Saprissa le habría cortado el pelo a Frank?

Vamos ahora con los de Tibás, los que tampoco habrían ayudado al reto del hincha, quedando a las puertas en el inicio del Apertura 2025, cuando ligaron cuatro victorias al hilo.

LEA MÁS: Costa Rica se medirá a selección excampeona del mundo en amistoso previo al Mundial

Le ganaron a Pérez Zeledón, Cartaginés, San Carlos y Verdes de Belice, pero fueron vapuleados 3-0 en el quinto juego en el Fello Meza ante los blanquiazules, a los que en el primer juego que ganaron fue por Copa Centroamericana. Dicha racha fue entre el 26 de julio y el 5 de agosto del 2025.

Los de Tibás también estuvieron cerca entre el 30 de marzo y el 15 de abril del 2025, tras vencer a Herediano, Sporting, Santa Ana y Puntarenas, pero acabaron la racha con un empate ante Alajuelense.

La última vez que el monstruo ligó cinco triunfos consecutivos fue entre el 28 de abril y el 16 de mayo del 2024, con victorias sobre Guanacasteca, Puntarenas, San Carlos, Santos y San Carlos, incluso lograron seis al hilo el 19 de dicho mes con otra victoria sobre los norteños.

¿Pudo Cartaginés hacer lo que no logró el Manchester United?

Cartago no ha estado ni siquiera a las puertas de poder sumar cinco victorias al hilo, ya que lo más que ha logrado son tres, siendo en este torneo, en el arranque del Clausura 2026, cuando las consiguió.

Ante Guadalupe, Puntarenas y Alajuelense, entre el 14 de enero y el 21, su mejor racha, pero finalizó con un empate en Tibás sin goles.

En abril del 2025, los brumosos también ligaron tres seguidas con triunfos sobre Pérez Zeledón, San Carlos y Guanacasteca, pero de nuevo Saprissa en la Cueva, con un empate, arruinó el momento brumoso.

Herediano con la victoria sobre Guadlaupe habría superado el reto de Fran Ilett (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En el 2023 fue la última ocasión en la que Cartago ligó cinco victorias en fila, entre el 11 de marzo y el 2 de abril, con victorias sobre Pérez Zeledón, Guanacasteca, Santos, Guadalupe y San Carlos; incluso llegaron a seis el 9 de dicho mes tras vencer 2-1 al Puerto.

¿Herediano logró que Frank pasara por la barbería?

Los florenses son los únicos que habrían podido hacer lo que no ha conseguido el Manchester United, cuando en este Clausura 2026, junto con el cierre del Apertura 2025, sumaron los triunfos necesarios para superar el reto.

El 29 de noviembre, los rojiamarillos vencieron 3-1 a San Carlos y, en la última fecha de dicho certamen, pese a quedar eliminados en primera fase, se impusieron 3-1 a Pérez Zeledón.

LEA MÁS: ¿Dardo a Joel Campbell? Rolando Fonseca lanza durísima crítica a mundialistas que “no pesan” en torneo de Copa

Luego de ese par de triunfos del campeonato pasado, los ahora dirigidos por José Giacone comenzaron el certamen con tres triunfos consecutivos oficiales: en su visita a Sporting 2-0 el 14 de enero, tres días después 2-0 sobre Saprissa y consiguieron el objetivo con el 4-0 ante Guadalupe el 20 del mes anterior, siendo los únicos durante el lapso del reto de Frank en ligar cinco victorias en fila.

Los próximos juegos del Manchester United

Los dirigidos por Michael Carrick se preparan para visitar este próximo lunes al Everton, seguidamente recibir al Crystal Palace, luego en St. James Park medirse al Newcastle, luego reciben al Aston Villa y podrían buscar la quinta en fila visitando al Bournemouth.