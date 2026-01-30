Debate de Teletica sí tiene interpretación en LESCO: aquí dónde verlo

Si usted es persona sorda y está viendo el debate de Teletica por televisión, pero no ve la interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO), hay una forma de verlo.

Teletica está transmitiendo el encuentro no solo por medio de televisión, sino también a través de las redes sociales y sus canales en YouTube.

Precisamente, el canal de YouTube de teletica.com está compartiendo el debate con la interpretación en LESCO. Usted lo puede ver en este enlace: https://www.youtube.com/live/mk16F8ZZjn8?si=R4i38RFJI37IAnWC

El debate de Teletica con interpretación en LESCO se puede ver en YouTube. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El encuentro se inició a las 8:00 p.m. y tiene una duración de alrededor de dos horas. Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ariel Robles (Frente Amplio), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana) y José Aguilar (Avanza) son los protagonistas del último debate de las elecciones.

Repretel ni Columbia ofrecieron interpretación en LESCO

La comunidad sorda se quedó sin poder disfrutar de los debates de Repretel y Columbia con interpretación en LESCO.

De hecho, el martes 27 de enero, cuando se realizó el encuentro de Repretel, un grupo de intérpretes se unió e hizo su propia transmisión para que las personas sordas tuvieran acceso a la información.

Esto ocurrió pese a que la comunidad sorda había solicitado a las televisoras que incluyeran interpretación en su lengua.

Mientras Teletica ofrece interpretación en LESCO, el debate de Repretel y el de Columbia no hubo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Desde ANASCOR (Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica) y con el apoyo del Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad, alzamos la voz para exigir de manera inmediata el uso de intérpretes de lengua de señas en todos los debates presidenciales y espacios de comunicación política. La accesibilidad no puede seguir siendo ignorada ni postergada”, indicó la comunidad.

