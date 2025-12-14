Empleo Costa Rica

Famosa tienda de ropa busca personal, acá le contamos cómo aplicar

Únase a un equipo dinámico y apasionado por la moda, con excelentes oportunidades de crecimiento profesional

Por Fabiola Montoya Salas

Si usted anda en busca de trabajo y le apasiona la moda, esta puede ser su oportunidad. La boutique Ibiza abrió un proceso de contratación para el puesto de administrador (a) y personal de ventas en su sucursal ubicada en Oxígeno.

¿En qué tiendas compran ropa, zapatos y joyas los jóvenes y cuáles son sus marcas favoritas? Un estudio sobre la generación Z de Costa Rica ofrece respuestas | Shutterstock.
La tienda de ropa tiene varios puestos de trabajo. (Shutterstock)

La empresa busca a una persona con experiencia en ventas, preferiblemente en el sector de ropa, que destaque por su excelente presentación personal y una atención al cliente impecable. Además, es indispensable contar con disponibilidad inmediata y un interés genuino por el mundo de la moda.

Entre las funciones del puesto están la gestión del punto de venta, supervisión del equipo, apoyo en ventas y control general de la tienda, siempre enfocado en ofrecer una buena experiencia a los clientes.

Las personas interesadas deben enviar su currículum actualizado al correo electrónico latisteboutique@gmail.com o comunicarse por WhatsApp al 7030-1527 para más información.

Es una opción ideal para quienes buscan estabilidad laboral dentro del sector comercial y desean crecer en una tienda especializada en moda.

