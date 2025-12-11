Ofertas de empleo

Cadena de sushi necesita contratar personal: abrió plazas en varias áreas

Si le gusta el ambiente de restaurantes y quiere brete, esta puede ser su oportunidad

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas

Si usted es amante del sushi y busca trabajo en un lugar con buena vibra, ponga mucha atención, porque la cadena Nacion Sushi abrió varias vacantes y está buscando talento para sumarse a su equipo en diferentes áreas.

empleo
Nacion Sushi tiene varios puestos de trabajo. (Nacion sushi /captura)

La empresa anunció que tiene plazas disponibles para pila, sushi, salón, empaque, bar y host, por lo que hay oportunidades tanto para quienes ya tienen experiencia como para los que quieren aprender y crecer en el área gastronómica.

Según la información compartida por la compañía, están en la búsqueda de personas responsables, con buena actitud y ganas de trabajar en equipo, en un ambiente dinámico y enfocado en brindar una buena experiencia a los clientes.

LEA MÁS: Walmart tiene varios puestos de trabajo y buscan personas con o sin experiencia

Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo reclutamiento@nacionsushicr.com o comunicarse directamente a los números 8810-3973 y 2201-8662.

Esta puede ser una gran oportunidad para quienes buscan un trabajo en el mundo de la cocina y el servicio al cliente, en un ambiente lleno de sabor y buena energía.

LEA MÁS: Videojuegos COQUI busca personal de temporada en Heredia: estas son las vacantes

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo:

Prepare su currículum de forma clara: asegúrese de que sus datos, experiencia y estudios estén actualizados y bien ordenados.

LEA MÁS: Walmart abre nuevas vacantes y busca personal con o sin experiencia

Lea bien la oferta: revise requisitos, funciones y lugar de trabajo antes de enviar su solicitud.

Adapte su currículum al puesto: resalte la experiencia y habilidades que mejor se ajusten a la vacante.

Cuide su ortografía: revise el texto antes de enviarlo, ya que los errores dan mala impresión.

Incluya información real: no exagere sus habilidades ni su experiencia.

Preséntese correctamente: si hay entrevista, vístase de manera adecuada y llegue antes de la hora, eso suma puntos.

Muestre actitud positiva: responda con seguridad, respeto y ganas de trabajar.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja puede encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo y muchos consejos laborales que son de gran ayuda.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
empleo Costa Ricapuestos de empleovacantes disponiblesempleoempleo en Nacion Sushi
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.