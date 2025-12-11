Cadena de sushi necesita contratar personal: abrió plazas en varias áreas

Si usted es amante del sushi y busca trabajo en un lugar con buena vibra, ponga mucha atención, porque la cadena Nacion Sushi abrió varias vacantes y está buscando talento para sumarse a su equipo en diferentes áreas.

Nacion Sushi tiene varios puestos de trabajo. (Nacion sushi /captura)

La empresa anunció que tiene plazas disponibles para pila, sushi, salón, empaque, bar y host, por lo que hay oportunidades tanto para quienes ya tienen experiencia como para los que quieren aprender y crecer en el área gastronómica.

Según la información compartida por la compañía, están en la búsqueda de personas responsables, con buena actitud y ganas de trabajar en equipo, en un ambiente dinámico y enfocado en brindar una buena experiencia a los clientes.

LEA MÁS: Walmart tiene varios puestos de trabajo y buscan personas con o sin experiencia

Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo reclutamiento@nacionsushicr.com o comunicarse directamente a los números 8810-3973 y 2201-8662.

Esta puede ser una gran oportunidad para quienes buscan un trabajo en el mundo de la cocina y el servicio al cliente, en un ambiente lleno de sabor y buena energía.

LEA MÁS: Videojuegos COQUI busca personal de temporada en Heredia: estas son las vacantes

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo:

Prepare su currículum de forma clara: asegúrese de que sus datos, experiencia y estudios estén actualizados y bien ordenados.

LEA MÁS: Walmart abre nuevas vacantes y busca personal con o sin experiencia

Lea bien la oferta: revise requisitos, funciones y lugar de trabajo antes de enviar su solicitud.

Adapte su currículum al puesto: resalte la experiencia y habilidades que mejor se ajusten a la vacante.

Cuide su ortografía: revise el texto antes de enviarlo, ya que los errores dan mala impresión.

Incluya información real: no exagere sus habilidades ni su experiencia.

Preséntese correctamente: si hay entrevista, vístase de manera adecuada y llegue antes de la hora, eso suma puntos.

Muestre actitud positiva: responda con seguridad, respeto y ganas de trabajar.

Recuerde que en la sección de Empleo Costa Rica de La Teja puede encontrar ferias de empleo, puestos de trabajo y muchos consejos laborales que son de gran ayuda.