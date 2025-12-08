Videojuegos COQUI busca personal de temporada en Heredia: estas son las vacantes

Si usted anda buscando trabajo para la temporada navideña, esta puede ser una buena oportunidad.

La tienda Videojuegos COQUI abrió vacantes en Heredia y está en busca de personal para reforzar su equipo durante los meses más movidos del año.

acá le contamos cómo puede aplicar. (Shutterstock/Shutterstock)

La empresa anunció que está contratando personal de temporada para laborar en el local ubicado en mall Paseo Las Flores, un punto estratégico con alta afluencia de clientes, especialmente en época navideña y de vacaciones.

LEA MÁS: Concentrix está contratando en Costa Rica y busca personas con inglés avanzado y gusto por los números

Los requisitos son claros y directos: las personas interesadas deben ser mayores de 18 años, tener una actitud proactiva, ser responsables y contar con disponibilidad para trabajar en horario de centro comercial, lo que implica turnos rotativos, fines de semana y feriados.

LEA MÁS: Walmart abre nuevas vacantes y busca personal con o sin experiencia

Acá le contamos cómo aplicar a los puestos de videojuegos Coqui. (captura /captura)

Esta oportunidad está dirigida a personas que disfruten el ambiente de ventas, atención al cliente y el mundo de los videojuegos, ya que el trabajo se desarrolla en contacto directo con clientes que buscan consolas, accesorios y juegos.

Quienes deseen aplicar pueden solicitar más información llamando o escribiendo al número 7272-2252. La recomendación es tener a mano el currículum actualizado y estar listos para una posible entrevista.

Si usted está en Heredia o en zonas cercanas y necesita una opción de trabajo temporal con posibilidad de adquirir experiencia, esta puede ser la puerta de entrada al mundo laboral.

Consejos para ir a una feria de empleo: