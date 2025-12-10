Walmart tiene varios puestos de trabajo y buscan personas con o sin experiencia

Walmart abrió vacantes en Heredia y está reclutando personal de operaciones, con plazas abiertas también para talento con discapacidad.

Acá le contamos los puestos de empleo de Walmart. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La empresa busca personas que sepan leer, escribir, sumar y restar, que cuenten con el curso de manipulación de alimentos al día, que tengan disponibilidad para trabajar en horarios rotativos y habilidades en servicio al cliente.

Walmart ofrece varios beneficios, entre ellos, bono por resultados de la unidad, días libres Walmart, asesoría legal, financiera, psicológica y médica, descuento de asociado(a) en tiendas del grupo y seguro de vida, además de otros apoyos para su desarrollo laboral.

Walmart busca personal de operaciones. (empleo /empleo)

La compañía indicó que las vacantes están disponibles para personas con y sin experiencia, y que el objetivo es seguir fortaleciendo su equipo en Costa Rica.

Las personas interesadas pueden aplicar y revisar toda la información de las vacantes en el siguiente enlace: https://talkpu.sh/O45RSsPH

Consejos para aplicar a un puesto de trabajo:

Prepare su currículum de forma clara: asegúrese de que sus datos, experiencia y estudios estén actualizados y bien ordenados.

Lea bien la oferta: revise requisitos, funciones y lugar de trabajo antes de enviar su solicitud.

Adapte su currículum al puesto: resalte la experiencia y habilidades que mejor se ajusten a la vacante.

Cuide su ortografía: revise el texto antes de enviarlo, ya que los errores dan mala impresión.

Incluya información real: no exagere sus habilidades ni su experiencia.

Preséntese correctamente: si hay entrevista, vístase de manera adecuada y llegue antes de la hora, eso suma puntos.

Muestre actitud positiva: responda con seguridad, respeto y ganas de trabajar.

