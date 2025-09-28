El OIJ abrió diferentes plazas; conozca los requisitos y cómo aplicar

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió la convocatoria permanente para distintos puestos, incluyendo agente de protección a víctimas y testigos, investigador 1 y custodio de detenidos, por eso si usted está interesado en acá le contamos cómo aplicar.
Los postulantes deben cumplir con requisitos básicos como cédula de identidad vigente, licencia de conducir categoría B1 y bachillerato en educación media.
Para aplicar, es fundamental leer con detalle el cartel oficial que especifica cada requisito y paso del proceso, disponible en la dirección:
https://ghreclutamientoyseleccion.poder-judicial.go.cr/index.php/concursos-y-convocatorias/vigentes
o mediante el código QR que sale en la foto.
El proceso de inscripción consta de cuatro pasos: el primero ingresar desde una computadora utilizando Google o Chrome; segundo, regístrese en GH en Línea; tercero, acceda a la pestaña de “Trámites”; y cuarto, seleccione la opción de Reclutamiento Permanente. También puede ingresar directamente a pj.enlineacr.poder-judicial.go.cr/ghenlinea/ para iniciar su registro.
Si tiene dudas sobre el proceso, puede escribir al correo gh_linea@poder-judicial.go.cr, donde le brindarán asistencia y orientación.
Consejos para que le vaya bien en una feria de empleo
- Lleve varias hojas de vida: Presente su hoja de vida impresa y, si puede, también en formato digital (USB o celular). Así se asegura de no quedarse sin opciones si una empresa se la pide en distinto formato.
- Vístase de manera adecuada: No tiene que ir de saco y corbata, pero sí con ropa limpia, ordenada y presentable. Recuerde que la primera impresión cuenta mucho.
- Llegue temprano: Hacer fila con tiempo le permitirá ser de los primeros en entregar su currículum y conversar sin tanta prisa con los reclutadores.
- Infórmese sobre las empresas: Averigüe antes cuáles compañías estarán y qué puestos ofrecen. Así puede enfocar mejor su presentación y destacar sus habilidades.