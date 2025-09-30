Ofertas de empleo

Feria de empleo en Santa Cruz 2025: estas son las empresas que lo esperan

La feria de empleo en Guanacaste será el 2 de octubre

Por Fabiola Montoya Salas
Consejos para sacar mayor provecho.
La feria de empleo será el 2 de octubre. ( - /Getty Images)

¿Anda buscando trabajo en Guanacaste? Entonces anote la fecha porque la Municipalidad de Santa Cruz lo invita a la Feria de Empleo 2025, un evento pensado para que usted se conecte con nuevas oportunidades laborales sin tener que salir de la zona.

La cita será el jueves 2 de octubre, de 9:00 a. m. a 3:00 de la tarde, en las instalaciones del CINDEA Santa Cruz, ubicadas por el Campo Ferial de Santa Cruz. Durante toda la jornada podrá acercarse a los stands de reconocidas empresas, dejar su currículum y hasta participar en entrevistas rápidas.

Entre los negocios confirmados se encuentran hoteles de lujo como Casa Chameleon Las Catalinas, JW Marriott Guanacaste Resort & Spa y Hotel Andaz, que estarán reclutando personal para distintas áreas de operación, servicio al cliente y atención turística.

feria de empleo guanacaste
La feria de empleo sera de 9 de la mañana a 3 de la tarde. (captura /captura)

La feria también busca acercar a los vecinos con líderes empresariales de la zona, para que usted pueda conocer de primera mano cuáles son los perfiles más buscados y cómo prepararse para aplicar a futuros puestos.

Así que ya lo sabe, si anda en busca de empleo, quiere mejorar sus ingresos o sueña con trabajar en la industria hotelera y turística de Guanacaste, no se pierda esta feria. Solo necesita llegar con buena actitud, copias de su currículum y muchas ganas de mostrar lo mejor de usted.

La entrada es completamente gratuita y está abierta a todas las personas mayores de edad.

Consejos para ir a una feria de empleo:

  • Prepare su currículum actualizado: Lleve varias copias impresas de su hoja de vida con toda su experiencia laboral, estudios, certificaciones y datos de contacto. Esto facilitará que los reclutadores lo recuerden y puedan comunicarse con usted después del evento.
  • Vístase de forma profesional: Su imagen es su primera carta de presentación. Use ropa formal o semiformal que refleje seriedad y profesionalismo. Esto puede marcar la diferencia a la hora de causar una buena impresión.
  • Investigue las empresas participantes: Antes de asistir, infórmese sobre las compañías que estarán presentes y los puestos que ofrecen. Así podrá enfocar mejor sus conversaciones, hacer preguntas inteligentes y destacar como un candidato preparado.
empleo Costa Ricapuestos de empleoferia de empleo en Santa Cruzempleo en Guanacaste
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

