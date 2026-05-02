A Choché Romano le pasó lo que jamás imaginó en vuelo a México

Choché Romano se llevó una sorpresa increíble este viernes durante un vuelo que abordó en Costa Rica con destino a México y que terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable.

Romano viajó al país azteca como parte del inicio de la gira latinoamericana de sus negocios, una etapa que lo tiene disfrutando a lo grande. Sin embargo, nada lo preparó para lo que estaba a punto de vivir en el avión.

Laura Pausini se presentó en Costa Rica el 29 de abril en el Estadio Nacional. Fotografía: Steven Alfaro/Cortesía SD Concerts. (Steven Alfaro/Cortesía SD Concerts/Steven Alfaro/Cortesía SD Concerts)

LEA MÁS: “Mi esposa y yo nos estamos divorciando y no tenemos la mejor relación” La broma de Choché Romano que pudo salir muy mal

Un encuentro inesperado en las alturas

Aunque ya iba bastante emocionado por el viaje, el verdadero bombazo llegó cuando se dio cuenta de quién iba en el vuelo.

“Voy (sentado) detrás de Laura Pausini”, contó Romano en historias que compartió en Instagram, acompañadas de fotos que confirmaron el inesperado encuentro.

La reconocida cantante italiana, famosa por éxitos como “Se fue”, había estado días antes en el país tras su presentación en el Estadio Nacional, por lo que ambos coincidieron en el vuelo hacia México.

Choché Romano compartió la foto que se tomó con Laura Pausini. Fotografía: Instagram Choché Romano. (Instagram/Instagram)

Pensó en su esposa desde el primer momento

El presentador y actor no pudo evitar pensar de inmediato en su esposa, Ashley García, quien es una gran admiradora de la artista internacional.

LEA MÁS: Laura Pausini detiene su concierto en el Estadio Nacional por insólita razón

“Si Ashley (García, su esposa) viniera aquí conmigo simplemente se muere”, dijo Choché tras percatarse de que viajaba con una estrella de talla mundial.

Tras asimilar la sorpresa, a Romano le surgió la duda que cualquiera en su lugar tendría: si acercarse o no a pedirle una foto a la cantante para sorprender a su pareja.

Finalmente, se armó de valor y tomó la decisión.

El final feliz que encantó a todos

Al final, Laura Pausini accedió sin problema y el momento quedó inmortalizado.

“Tengo una nueva mejor amiga”, expresó Choché al compartir la imagen en redes sociales, donde se le ve sonriente junto a la artista.

A Laura se le ve cercana y amable, lo que confirmaría lo que muchos dicen de ella: que es pura vida.

La reacción no se hizo esperar, y su esposa comentó con humor: “Díganle a ella que me presente ese muchacho tan guapo”.

Laura Pausini protagonizó un viral momento en su concierto en Costa Rica al tirarse al piso para quitar un bicho muerto en el escenario. Fotografía: Archivo LN. (Jessica Rojas/Jessica Rojas)

LEA MÁS: Artista nacional fue testigo del viral momento de Laura Pausini en Costa Rica y esto nos dijo

Ashley se refería a Choché, quien en la foto se mostraba feliz como chiquito con juguete nuevo.