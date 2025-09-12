A Elías Alvarado le pasó un pacho en vivo en Telenoticias que asustó a más de uno

Al periodista Elías Alvarado le pasó un pacho estando en vivo en Telenoticias, que asustó a más de uno.
El corresponsal de canal 7 en Nueva York, Estados Unidos, posiblemente era el más preocupado de todos, aunque ahora se ríe de lo ocurrido.
Él estaba esperando para informar a los televidentes sobre la conmemoración de los 24 años del atentado terrorista más doloroso del mundo, que desplomó las torres gemelas y causó la muerte de miles de personas.
Apenas estaba iniciando la edición nocturna cuando su compañero Luis Ortiz empezó a presentar a los periodistas que estaban en diferentes puntos, incluido él que estaba justo donde ocurrió el atentado el 11 de setiembre de 2001.
En la pantalla de canal 7 se estaba proyectando los recuadros donde estaban cada uno de los periodistas cuando zaz... la cámara de Elías cayó al suelo y la gente lo dejó de ver. Segundos después se le ve juntando el celular.
Elías hace sus transmisiones con la ayuda de un celular y un trípode y en ese momento una de las patas del aparato perdió la estabilidad.
Su esposa e hijo suelen acompañarlo en algunas ocasiones a hacer los pases para el noticiero; sin embargo, esta vez le tocó ir solo y nadie pudo ayudarlo a evitar el pacho.
Sus compañeros en el estudio estaban bastante preocupados al ver lo ocurrido, pues Elías desapareció de la toma por unos segundos.
A como pudo levantó el trípode y le tocó volver a enfocar la toma para salir al aire de nuevo.
Por suerte, no se le jodió el celular en ese momento porque sino sería una preocupación mayor para todos. Como dice, son cosas que pasan en vivo.