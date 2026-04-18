A presentador y jefe de Teletica lo traicionó la conciencia al aire tras polémico despido

Al periodista Pablo Campos, presentador y jefe del programa de Teletica Calle 7: Informativo, lo traicionó la conciencia en vivo luego de un polémico despido que hizo días atrás.

El pasado 6 de abril, la televisora del trencito prescindió de los servicios del periodista David Sibaja, quien trabajaba como reportero de Calle 7 desde mayo del 2022, el programa que Campos dirige.

Pablo Campos es el jefe de Calle 7: Informativo. (Instagram/Instagram)

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Sibaja comunicó públicamente su despido del canal un día después y en una posterior entrevista que dio a La Teja lamentó que Campos no le diera la cara para aclararle el porqué de la decisión.

“El lunes estuve desde las 8 de la mañana en el canal y en toda la mañana Pablo, por ejemplo, como jefe, no me dio ni el buenos días y mucho menos unas palabras que explicaran mi salida. La carta me la dieron en Desarrollo Humano sin presencia de él ni de la otra compañera productora del programa. Salí de Calle 7 en silencio, solitario, sin palabras de nadie, sin una mención tras 4 años…”, dijo Sibaja.

Pablo dijo a este medio que la salida de David obedeció al cierre de un ciclo y que fue una decisión muy difícil de tomar. Además, destacó las cualidades profesionales de Sibaja y le agradeció por los servicios prestados.

David Sibaja quedó fuera de Teletica el pasado 6 de abril. (Cortesía/Cortesía)

El tema había quedado ahí hasta mediados de esta semana, cuando a Pablo se le enredaron los cables y en plena transmisión de Calle 7 mencionó el nombre del excolaborador al enlazarse en vivo con otro periodista del programa.

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“Nuestro compañero David Sibaja… perdón; Berny Jiménez tiene todos los detalles en vivo”, dijo Pablo al aire.

Al momento del error, el comunicador cerró los ojos y corrigió de inmediato el nombre del reportero, quien se encontraba desde el Fortín, en Heredia, informando sobre los recorridos gratuitos y guiados que se pueden hacer ahora en la icónica estructura.

Berny Jiménez fue el periodista de Calle 7 Informativo con el que a Pablo Campos se le enredaron los nombres. (redes/Instagram)

Campos evidenció incomodidad por la equivocación al aire, posiblemente por lo controversial que se volvió la salida del comunicador, quien confesó que se dio luego de que él “reclamara” por las pocas oportunidades de crecimiento que le habían dado en el programa.

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