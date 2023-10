A Shirley Álvarez le surgieron unas dudas tras separarse de su exesposo

Shirley Álvarez estuvo casada durante 18 años.

El amor entre Shirley Álvarez y su exesposo, Alexánder Cuadra, se habría comenzado a apagar a mediados de 2021, pues a la guapa presentadora de televisión se le comenzó a ver muy juntita de Daniel Vargas desde los primeros meses de 2022.

Casi dos años después de que Shirley le pusiera final a su relación con Cuadra y a un año de que la expareja firmara el divorcio, ella se refirió a unas dudas que le saltaron tras la ruptura con el empresario.

LEA MÁS: Chef Daniel Vargas guarda silencio ante rumores de amorío con Shirley Álvarez

Sobre ese tema, habló en uno de los episodios más recientes de su pódcast “Tenemos que hablar”, que tiene desde hace cuatro años con la locutora Sara López.

“Amigos vs. pareja”, se tituló el capítulo donde la presentadora de Dancing with the Stars habló al respecto. En el episodio, Álvarez y López debatieron sobre el papel de los amigos en una relación amorosa.

Shirley contó que como ella se casó siendo tan joven, perdió contacto con todos sus amigos del colegio, pero que cuando se separó se preguntó qué habría sido de la relación con ellos si la hubiera conservado en el tiempo.

“Yo, por ejemplo, me casé muy joven y yo recuerdo, no conscientemente porque así lo quisiera, sino porque en mi grupo de amigos nadie estaba casado ni nadie tenía hijos, entonces yo voluntariamente empecé a hacer otras cosas de personas casadas con hijos y ya como que no calzaba en mi grupo de amigos, que eran los amigos que venían del cole, pero aunque intentamos mantener la amistad, claramente ellos hacían cosas que yo no hacía, y la verdad yo estaba muy bien y tampoco me hizo falta seguir”, mencionó Álvarez en el pódcast.

LEA MÁS: Esta es la razón por la cual Shirley Álvarez y el chef Daniel Vargas son la envidia de muchos

“Cuando se termina mi matrimonio, yo vuelvo a ver a mi alrededor y digo: ‘¡Qué vacilón! ¿Qué fue de mi grupo? ¿Qué hubiera sido si yo hubiera mantenido a esos amigos? Igual hice otros amigos en el camino estando casada, que igual no estaban casados, pero digamos que uno no comparte las mismas cosas y no es porque uno no quiera”, agregó.

Shirley Álvarez junto a su hija, Jimena Cuadra, y su exesposo, Alexánder Cuadra.

Shirley se casó con Alexánder Cuadra el 12 de junio de 2004, a sus 24 años y, según consta en el Registro Civil, se divorciaron el 27 de octubre de 2022, alrededor de un año después de estar separados.

Meses después, a ella se le comenzó a ver más seguido y públicamente con el chef Daniel Vargas, con quien actualmente protagoniza una de las relaciones más lindas y seguidas de la farándula costarricense.

LEA MÁS: Shirley Álvarez protagoniza una nueva locura por amor a Daniel Vargas