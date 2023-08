A una famositica el amor no le duró ni un año y ahora disfruta de su soltería

Ni rastros de su exgalán dejó en su perfil de Instagram una querida y tierna famositica, a quien el amor no le duró ni un año y ahora está disfrutando de su vida de soltera.

Se trata de la actriz Sofía Chaverri, la simpática Rosalinda en la serie de canal 7, Los enredos de Juan Vainas.

Sofía Chaverri es lindísima y muy tierna. (Instagram)

Sofi había confirmado a mediados de octubre del año pasado que tenía una relación sentimental con un joven llamado Carlos Arroyo, con quien para ese momento ya llevaba un mes de estar saliendo.

Pero a los tortolitos el amor no les dio para más y según supo La Teja de muy buena fuente, la pareja terminó recientemente; es decir, no llegaron ni a los 12 meses junta.

Sofía Chaverri es actriz.

Su soltería, Sofi la hace más evidente en su Instagram, de donde desaparecieron las múltiples publicaciones que ella venía haciendo con Arroyo después de confirmar que andaban de manita sudada.

Chaverri había dicho que Carlos la conquistó por sus dotes de caballero, su buena comunicación y por cómo la respetaba.

Sofía Chaverri se veía muy ilusionada con su galán. Instagram

Las razones por las que la pareja terminó no son conocidas, pero de que ya no andan, no andan.

Mientras vive su soltería, Sofi anda trabajando por aquí y por allá en sus proyectos teatrales y en su empresa, el Centro de Artes Chaverri, donde imparte clases de actuación.