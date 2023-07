Actor de Spider-Man reveló que el alcohol lo tuvo en un hueco del que por poco no puede salir

Tom Holland tiene una carrera muy respetada que por poco se viene abajo por el consumo de alcohol. (La Nación de Argentina)

Además de ser buen actor, experto en baile y con un montón de cualidades más, Tom Holland se caracteriza por ser una persona muy sincera y que le gusta dar el ejemplo a los demás.

Hace poco, el intérprete de Spider-Man, reveló que fue adicto al alcohol y contó cómo logró dejar de tomar: “Me dio mucho miedo”.

Durante una entrevista, Holland se refirió a muchos aspectos de su vida personal y reveló que tomar guaro sin control fue una adicción que sufrió hasta hace año y medio.

LEA MÁS: Actor de Spider-Man se aleja de redes sociales por salud mental

Todo se dio en el marco de una entrevista del actor con el podcast On Purpose With Jay Shetty. En el diálogo, el actor dio a conocer que tuvo épocas en las que se sintió “esclavizado” por la bebida. En su contundente testimonio, explicó cómo logró salir de esa situación y los beneficios que logró tras dejar de tomar.

La decisión nació a partir del período post Navidad de 2021. Dado que bebió mucho en esa ocasión, se propuso no tomar alcohol durante enero. A pesar de que lo logró, notó que tuvo serias dificultades para abstenerse de tomar.

“Lo único en lo que podía pensar era en tomar una copa. Me dio mucho miedo. Me dije que quizá sí tengo algún problema con el alcohol”, contó.

Al notar esto, tomó la decisión de completar otro mes sin tomar. En una cultura como la británica, donde hay un fuerte consumo social de bebidas alcohólicas, y con lo que Holland sintió como una adicción, sin dudas, no era una tarea fácil.

En esa segunda etapa, confirmó que efectivamente tenía un problema: “Sentí que no podía ser extrovertido. No podía ir a un pub (una taberna) y pedirme una bebida de lima-limón. No podía salir a cenar. Realmente me estaba costando muchísimo”, dijo.

Ante esta situación, se propuso llegar a los seis meses sin beber y con mucho esfuerzo pudo hacerlo. Concretamente, en su cumpleaños número 26, que fue el 1° de junio de 2022, mientras estaba en comienzo el sexto mes, se dio cuenta de los beneficios que le trajo su nueva vida.

“Era más feliz que nunca. Podía dormir mejor, podía manejar mejor los problemas. Si las cosas salían mal en un rodaje, algo que normalmente me sacaría de quicio, podía tomarlo con calma. Tenía más claridad mental y me sentía más sano”, detalló.

Luego de esto, comenzó a indagar en las razones por las que estaba “esclavizado por la bebida”. En medio de un año sabático y con 18 meses sin tomar, no dudó en describir con crudeza su situación: “Definitivamente era adicto al alcohol. No lo niego en absoluto”.

Hasta Spider-Man la vio fea con los vicios.

En ascenso.

Gracias a sus trabajos en Hollywood, y principalmente su papel de Spider-Man, el actor ha logrado construir una popularidad enorme no solo en Estados Unidos, sino también en buena parte del mundo. Gracias a su exitosa carrera en el cine, su nombre es conocido por millones de personas.

Esa fama hace que se conozcan muchos aspectos y cuestiones relacionados a su vida personal, tanto de sus relaciones amorosas como de cosas que ocurren fuera de las cámaras.

Sin embargo, el joven de 27 años sabe que no está exento a problemas como cualquier otra persona y por eso, decidió ventilar su situación y así demostrar que es de carne y hueso y a la vez, dar un ejemplo para las personas que se toman uno que otro traguito con frecuencia y no aceptan que tienen un problema.

Cabe recordar que Holland también había dado a conocer en el 2022, que las redes sociales le hacían daño a su salud mental y por eso decidió alejarse de ellas por un tiempo, con el fin de liberar un poco de cargas y energías que le resultaban “sobreestimulantes”.