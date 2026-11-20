Alexander Haskin tuvo participaciones en las series ‘You’ y ‘The Rookie’. (Alex Haskin /Alex Haskin)

El actor Alexander Haskin, quien tuvo participaciones en las series ‘You’, de Netflix, y ‘The Rookie’, murió a los 38 años, luego de un incidente ocurrido en el muelle de Santa Mónica, California, Estados Unidos.

El hecho se registró la tarde del lunes 16 de noviembre, cuando las autoridades recibieron un reporte sobre una persona que habría saltado al océano desde la estructura. Aproximadamente 50 minutos después, los equipos de emergencia sacaron un cuerpo del agua.

De acuerdo con información publicada por el medio colombiano El Espectador, el médico forense del condado de Los Ángeles confirmó la identidad del fallecido como Alexander Haskin. Hasta el momento, no se habían divulgado oficialmente las causas de su muerte, aunque se presume que pudo haber fallecido por ahogamiento.

El actor Alexander Haskin murió a los 38 años en California. (Alex Haskin /Alex Haskin)

Testigos relataron lo que habría ocurrido antes de su muerte

Según los testimonios recopilados por medios estadounidenses, Haskin habría discutido con una mujer que lo acompañaba en el muelle. Algunos testigos aseguraron que el hombre presuntamente la abofeteó antes de saltar por encima de la barandilla.

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Las circunstancias del incidente continúan rodeadas de interrogantes, mientras las autoridades mantienen las investigaciones correspondientes.

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Padre del actor dijo que no notó nada extraño

Dana Haskin, padre del actor y veterano de la Patrulla de Carreteras de California, declaró al California Post que la última vez que tuvo noticias de su hijo fue durante la madrugada del lunes.

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Según contó, Alexander no parecía angustiado y estaba ilusionado por compartir el Día de Acción de Gracias con su familia. También aseguró que desconocía quién era la mujer que lo acompañaba.

Su padre agregó que su hijo sabía nadar y manifestó que no comprendía por qué habría saltado al agua. Consideró que pudo tratarse de una decisión impulsiva, aunque reconoció que lo ocurrido sigue siendo un misterio para sus familiares.

Además de su trabajo como actor, Haskin había servido en la Fuerza Aérea de Estados Unidos como policía militar y se desempeñaba como entrenador personal. Se graduó del Long Beach City College en 2010 y tenía tres hermanos y una hermana.