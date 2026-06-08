Actor Freddy Víquez deja sin palabras a su novia Ilse Faith con la sorpresa que le dio

El actor Freddy Víquez se lució este fin de semana al prepararle una inolvidable sorpresa de cumpleaños a su novia, la también actriz Ilse Faith, quien celebró este domingo 7 de junio la llegada a una nueva década de vida.

La artista cumplió 30 años y recibió un regalo que jamás imaginó: una fiesta sorpresa organizada por su pareja con la complicidad de familiares y amigos cercanos.

Ilse Faith y Freddy Víquez tienen cerca de 4 años juntos. Fotografía: Instagram.

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Ilse Faith quedó impactada con la sorpresa

La actriz compartió en sus redes sociales un video del emotivo momento en que descubrió la celebración preparada especialmente para ella.

“No tengo palabras”, escribió al publicar la grabación.

En las imágenes se observa a Ilse caminando con los ojos vendados mientras era guiada por Freddy hasta un gran salón donde decenas de seres queridos la esperaban.

El emotivo momento que conmovió a todos

Cuando finalmente se quitó la venda y escuchó el tradicional grito de “¡sorpresa!”, la actriz no pudo ocultar su emoción.

De inmediato se lanzó a abrazar a su novio en una escena cargada de amor, agradecimiento y felicidad.

Posteriormente, compartió varias fotografías del festejo y dedicó unas emotivas palabras a las personas que la acompañaron.

Ilse Faith feliz con su fiesta de 30 años. Fotografía: Instagram Ilse Faith. (Instagram/Instagram)

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“Son mi regalo más grande. Los amo”, escribió junto a una imagen donde aparecía rodeada de amigos y familiares.

Además, tuvo un mensaje especial para Freddy.

“Gracias por la sorpresa más perfecta y hermosa del mundo”, expresó.

Una fiesta inspirada en Friends

La celebración tuvo una temática muy especial: la icónica serie de televisión Friends.

La decoración, los detalles y el ambiente estuvieron inspirados en la producción televisiva que, al parecer, ocupa un lugar muy especial entre las favoritas de la actriz.

Ilse Faith agradeció a su novio por el gran regalo de cumpleaños que le dio. Fotografía: Instagram Ilse Faith. (Instagram/Instagram)

Un cumpleaños especialmente emotivo

La celebración llegó en un momento muy importante para Ilse Faith.

Hace pocas semanas, la actriz reveló que fue sometida a una cirugía tras detectarle un fibroma uterino que debía ser extraído.

Por esa razón, la llegada de sus 30 años estuvo acompañada de sentimientos especiales y de un profundo agradecimiento hacia las personas que la han acompañado durante los últimos meses.

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