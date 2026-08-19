Actriz de El señor de los cielos y actor costarricense viven un momento inolvidable en su historia de amor

La actriz mexicana Lorena del Castillo y el actor costarricense Gary Centeno viven un momento inolvidable este miércoles.

Del Castillo y Centeno jamás olvidarán el 19 de agosto de 2026, el día en que nació Nova, la segunda hija de los esposos.

Gary Centeno y su pareja Lorena del Castillo le dieron la bienvenida a Nova este 19 de agosto. La pareja ya era papá de Luna, de seis años. (redes/Instagram)

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Fue el sancarleño quien anunció por medio de redes sociales el nacimiento de su segunda hija, tras un embarazo que fue bastante complicado en los primeros cuatro meses.

Lo que dijo Gary Centeno al dar la noticia

“Gracias, gracias, gracias Dios, vida y universo por permitirme vivir este momento”, escribió Gary en una emocionante historia en Instagram al festejar el nacimiento de Nova.

“Sí, soy el hombre más feliz del mundo”, agregó en otra publicación tras compartir una fotografía donde mostró la huellita del pie de su hija pintada en uno de sus brazos.

Gary Centeno estuvo en todo momento junto a su esposa en este día tan importante para ellos. (Instagram/Instagram)

Horas antes del nacimiento de Nova, Gary Centeno había levantado la expectativa entre sus seguidores con un mensaje en el que dijo que “hoy (miércoles) será un gran día”.

“Estamos aquí en el hospital. Hoy es el gran día. Estoy nervioso. Manden buenas vibras por favor”, comentó Centeno previo a conocer a Nova.

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Los artistas se convirtieron en papás por primera vez en setiembre de 2020 con Luna, la primogénita de la pareja.

Gary Centeno se declaró el hombre más feliz del mundo con la llegada de su segunda hija. (Instagram/Instagram)

Un embarazo difícil

En abril, cuando Lorena del Castillo y Gary Centeno dieron a conocer que esperaban a su segundo bebé, la actriz de la serie de Telemundo El señor de los cielos se sinceró sobre las dificultades que experimentó en el primer trimestre de su embarazo.

“Tuve un primer trimestre muy complejo, no solamente en cuanto a síntomas, náuseas o cansancio que nunca había sentido, sino que también presenté dos amenazas de aborto. No solo no la estaba pasando bien, sino que no estaba dispuesta a compartir algo y abrir la ventana a las diversas opiniones, pero ya me siento un poco más lista. Los síntomas se han reducido muchísimo”, agregó.

Esa situación obligó a la pareja a no confirmar públicamente su estado hasta casi los cinco meses de gestación.

Gary Centeno mostró la huellita de su hija pintada en el brazo. (Instagram/Instagram)

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A Gary y Lorena desde La Teja, les deseamos mucha felicidad en este gran momento de sus vidas que jamás olvidarán.