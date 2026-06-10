Administrador de empresas gana los 35 millones de ¿Quién quiere ser millonario?, de Teletica

El administrador de empresas Sebastián Marín, de 29 años y vecino de La Unión de Cartago, se convirtió este martes en el tercer ganador del premio mayor en los 10 años de historia que tiene en la televisión costarricense el programa ¿Quién quiere ser millonario?

Sebastián Marín ganó el premio mayor de ¿Quién quiere ser millonario? (Instagram/Instagram)

Teletica transmitió este martes un nuevo capítulo del gustado formato que sentó en la silla caliente a Marín para responder un máximo de 15 preguntas todas con temática mundialista.

En las vísperas del inicio de la Copa del Mundo Norteamérica 2026, canal 7 emitió este 9 de junio el especial Mundiales de fútbol y Sebastián supo responder correctamente las 15 preguntas que lo llevaron al gran premio de los 35 millones.

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“Me sentí nervioso y ansioso”

“Todavía no caigo en razón. En la silla me sentí nervioso y ansioso en la pregunta final”, dijo el ganador en declaraciones que dio a las redes sociales del programa que produce Teletica Formatos.

Sebastián se declaró un fiebre del fútbol y reconoció que siempre le gustaron los datos curiosos alrededor del llamado deporte rey, algo que lo encaminó este martes hasta la cima del gran premio.

“Mis papás son mi motivación. Recuerdo siempre que, desde pequeño, nunca me negaron nada; siempre me lo dieron todo. Esto va primero para Dios y después para ellos. Soy un apasionado del fútbol, me fascina. Siempre me gustaron los datos y las curiosidades que rodean este deporte”, dijo Marín al sitio web de Teletica.

Así celebró el ganador del premio mayor de ¿Quién quiere ser millonario?

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El tercero en 10 temporadas

Sebas es el tercer ganador en toda la historia que tiene el programa en Costa Rica.

La primera vez que el canal entregó el premio mayor del programa fue en el 2010, durante la segunda temporada de la producción. En esa ocasión, el triunfador fue Willy Pérez.

La segunda ganadora del gran premio fue Inés Trejos, en el 2021. Ella falleció en octubre del 2024.

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