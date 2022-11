Adriana Durán solo estará dos meses en el 7

Adriana Durán estuvo 18 años en Teletica, renunció hace cinco años y regresó este martes por dos meses. Facebook

El regreso de Adriana Durán a Teletica es de manera temporal, la periodista deportiva solo estará trabajando estos dos últimos meses del año en el 7.

Ella estará reforzando el equipo de Teletica Deportes durante la cobertura del Mundial de Qatar, que arrancará el próximo 20 de noviembre.

Conversamos con la presentadora, de 52 años, sobre su regreso a su antigua casa y qué pasará una vez que finalice su contrato con el canal del trencito.

- ¿Qué le dio por regresar a Teletica?

En realidad es porque el canal es el canal oficial del Mundial y varios compañeros van para Qatar, entonces, se dio la posibilidad de venir a reforzar el equipo, ayudarles para estos dos meses, noviembre y diciembre. En realidad es temporal, y me ilusiona mucho. Recuerde que yo trabajé casi 20 años en canal 7, entonces para ellos es la tranquilidad de que la persona que les va a apoyar es alguien conocido, que sabe, que conoce y para mi, vivir el Mundial desde adentro, aunque sea desde aquí con las transmisiones, para una persona tan apasionada como yo del fútbol es algo maravilloso que me den la oportunidad de colaborar con la televisora y también estar de vuelta con mis compañeros. Los mundiales son los mundiales y no importa cómo usted los viva, lo importante es disfrutarlo al máximo.

Adri no solo está estrenando trabajo sino también matrimonio porque el pasado 8 de octubre se casó. Facebook

- ¿La oferta laboral se da después de renunciar a la Federación o antes?

No, no, en realidad cuando se hace público que yo ya no voy a estar en la Federación se da esa posibilidad de comunicarnos y hablar del tema y a mi desde el principio me sonó bonito, una idea muy linda y es un fin de año muy diferente, volviendo a la que fue mi casa durante casi 20 años.

- ¿Existe la posibilidad de extender el contrato una vez que acabe el Mundial (18 de diciembre)?

No sé. Yo soy superpositiva en todo y voy un día a la vez, en realidad no estoy pensando en qué va a venir después, lo que quiero ahora es disfrutar mucho y dar mi mayor esfuerzo para que la gente se sienta contenta, que les gusten las transmisiones, que las sientan cálidas, bonitas, cercanas, y sinceramente no he pensando en qué va a pasar después, porque yo de todos modos ya tenía previsto empezar a proyectar el 2023 con diferentes proyectos que apenas estoy gestando en mi cabeza, pero se dio esto y yo dije: ‘maravilloso’, terminamos el año viviendo el Mundial desde las transmisiones de Teletica y ya Dios dirá y veremos más adelante qué pasa.

- ¿Cuáles serán sus funciones?

Mi función va a ser más que todo para la transmisión de los partidos que se darán en Teletica (el resto se verán por TD Más) acompañando ahí en el set a los compañeros y para el Show del Mundial (programa que arranca el 14 de noviembre, a las 9:00 p.m.), la principal transmisión viene desde Qatar, pero si en algún momento se requiere de alguna participación desde acá ahí también estaremos varios de nosotros ahí listos para apoyarles y respaldarlos.

Adriana Durán ya está lista para que le digan suegra

La periodista deportiva se había ido de canal 7 en el 2018 y Jorge Martínez fue el que la llamó de regreso. Archivo

- ¿Cómo se siente de volver a sentarse en el set de Teletica Deportes después de cinco años?

Superemocionada. Ayer todo el mundo me decía en el canal, ‘es que te ves tan feliz’, y es que realmente estoy feliz.

Es algo muy bonito y esto es lo que a mi me encanta, yo lo disfruto mucho. Tengo la bendición que siempre he trabajado en las cosas que me llenan y que me hacen feliz y estar en Teletica es una gran bendición y lo otro es porque a mi me encanta el contacto con la gente, yo me siento muy querida, muy apoyada y respaldada por el público y eso también lo agradezco muchísimo.

- ¿Va a tener que ir todos los días al canal?

Sí, estos primeros días es para apoyar también en algunas secciones o cápsulas que ya se están preparando con miras al Mundial y ya a partir del 14 de noviembre, que empieza la revista mundialista, ahí los voy a apoyar también con eso y cuando ya arranque el Mundial estaremos todos los días en la transmisión de los partidos.

- ¿Cómo fue ese primer día de regreso a su antiguo trabajo?

Lindo, porque fue el reencuentro con muchos excompañeros. No importa donde uno esté, lo importante es hacer buenas relaciones y salir siempre con la frente en alto y la bendición es que cuando yo salí de canal 7 (2018) no salí por ninguna razón ni de problemas ni nada de eso, con todos mis excompañeros tengo buena relación, entonces me sentí muy bien de reencontrarme con todos, fueron muchos abrazos y muchas muestras de cariño.

- ¿Le dieron escritorio o tendrá su oficina aparte?

Curiosamente, el mismo escritorio que yo usaba antes de casualidad no estaba ocupado por ninguno, entonces, mis compañeros me estuvieron vacilando, ’mirá, mirá, hasta el escritorio te estaba esperando’. Fue muy chistoso porque todos los escritorios están asignados, pero de pura y mera casualidad en este momento no estaba asignado.

Adriana Durán compartió fotos de su boda en Facebook

En setiembre renunció a la Federación Nacional de Fútbol donde era la encargada de prensa desde hace cinco años. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

- ¿Sintió nostalgia?

Sí, sí. La verdad ver mi escritorio aún vacío y poner mi computadora ahí fue significativo, muy bonito. Especialmente compartir con todos los compañeros de nuevo, Jorge (”Jota” Martínez), Miguel (Calderón, Felipe (Castro), Fabián (Borbón), que eran los que estaban en ese momento, todos superamables y muy cariñosos, es una gran familia y me alegra mucho el volver a estar con ellos.

- ¿Qué tal ese reencuentro con Jota?

Superbien, hay una relación de amistad de muchísimos años y de muchísimo respeto a nivel personal y profesional y vieras que yo más bien le agradezco a él por la confianza y por darme la oportunidad de poderles acompañar en este proceso.

- Finalmente, ¿cómo cree que le va a ir a la Selección Nacional en Qatar?

Yo siempre he sido positiva en todo sentido y sabemos que la Selección está en un grupo bastante difícil, pero no es la primera vez que enfrentamos situaciones adversas en cuanto a grupos así que en todo momento tenemos que ir con la ilusión de hacer un buen papel, entonces, yo espero que nos vaya bien y cuando digo nos vaya es porque la Selección somos todos. La unión de grupo que hay en este momento puede ser un factor importante para la Selección y ojalá que el momento que se está pasando también colabore para que la Sele haga una buena presentación en Qatar.