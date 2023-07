Aislinn Derbez se arriesgó a perder el trabajo para venir a Costa Rica

Aislinn Derbez junto a su hija Kailani en Costa Rica. (Instagram)

Aislinn Derbez reveló este que se arriesgó a perder el trabajo para venir a Costa Rica a cumplirle una promesa que había hecho a su hija, Kailani Ochmann Derbez.

La hija de Eugenio Derbez hizo la confesión en Instagram, al hacer un posteo que acompañó con algunas fotografías de ese tiempo que estuvieron descansando en el país.

Aislinn mencionó que había prometido a su única hija un curso de verano en Zunya, un proyecto que se ubica en Santa Teresa de Cóbano, que promueve el uso correcto de los recursos naturales.

El interés de la artista para que su pequeña, de 5 años, viviera esa experiencia era tal, que poco le importaron las consecuencias laborales que traería su decisión.

Aislinn Derbez estuvo con su hija Kailani y su exesposo y papá de Kai, Mauricio Ochmann. (Instagram)

“Hace meses le prometí a Kai este curso de verano en Zunya. Me quedé en una serie que se graba todo el verano y estaba dispuesta a perder el trabajo si no me daban chance, pero aceptaron parar una semana para que pudiera ir y fue maravilloso”, dijo Aislinn.

Según mencionó la actriz mexicana, la visita era muy especial, porque también le significaba reencontrarse con parte de sus personas favoritas en un lugar que, también, es favorito para ella.

“Estar en uno de mis lugares favoritos con algunas de mis personas favoritas y que mi hija tenga siempre estas memorias es de lo que más me llena el corazón y siempre será una prioridad. Ojalá cada vez sea menos difícil encontrar proyectos y lugares así en el mundo donde nuestros hijos puedan ser más libres, salvajes y felices”, agregó Derbez en el comentario.

A Ais y Kai las acompañó Mauricio Ochmann, el galán de telenovelas quien fue esposo de la mayor de los Derbez y es el papá de la niña.

Aislinn no especificó cuándo fue que se dio la visita, aunque ella es una recurrente turista en el país ya que gusta visitar ese proyecto en Santa Teresa de Cóbano para recargar energías y entrar en contacto con la naturaleza.