Alajuelense vs. Saprissa: clásico representará la despedida de un querido locutor

El histórico locutor Mario Méndez anunció su despedida definitiva del micrófono tras más de cinco décadas de trayectoria en la radio y lo hará de una forma muy especial.

Con 56 años de carrera, de los cuales 40 estuvieron ligados a Radio Columbia, Méndez se consolidó como una de las voces más emblemáticas de la comunicación.

LEA MÁS: Saprissa apunta a sentenciar a Alajuelense este domingo: Esto dicen sus referentes

Un adiós en un escenario especial

El comunicador reveló que su retiro tendrá un cierre simbólico, durante el clásico entre Alajuelense y Saprissa.

Mario Méndez compartió un mensaje para sus seguidores. (Mario Méndez/Facebook)

“Aunque fue el 12 de marzo anterior mi retiro como locutor comercial y productor del Grupo Columbia, la gerencia general y los directores de Deportivas Columbia, don Eduardo Baldares y don Claudio Ciccia, conjuntamente con el grupo de compañeros, han querido oficializar mi retiro del micrófono invitándome para que este domingo 19 de abril, en el clásico Alajuelense vs. Saprissa, diga adiós realizando la comercialización respectiva”, escribió.

LEA MÁS: Del éxtasis de la 31 al calvario del Clausura: el crudo balance de Óscar Ramírez en Alajuelense

Un legado en la radio

Méndez destacó que este momento representa un honor y una forma especial de cerrar su etapa profesional, agradeciendo a compañeros y oyentes que lo acompañaron a lo largo de su carrera.