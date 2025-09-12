Alan Yu, actor de Eternal Love de Netflix, muere de una forma espantosa

Muere Alan Yu, actor de Eternal Love de Netflix, tras caer desde un edificio. (People en Español/Captura)

El cantante y actor Alan “Yu” Menglong, conocido por su papel en la serie Eternal Love de Netflix, falleció tras caer desde un edificio.

La familia del artista confirmó la trágica noticia mediante una publicación en la que detallaron que el accidente ocurrió el jueves 11 de setiembre.

El actor de 37 años habría caído desde un quinto piso de un apartamento en Pekín, China, según informó People en Español.

Alan Menglong destacó tanto en la música como en la actuación, y es recordado también por sus participaciones en otras producciones como The Legend of the White Snake, Love Game in Eastern Family y Go Princess Go.

De acuerdo con medios internacionales, las circunstancias exactas del accidente aún no están claras.

Las autoridades continúan investigando el caso y analizan varias hipótesis.