Alejandra Guzmán otra vez está mal de salud

Alejandra Guzmán tuvo que cancelar su concierto porque se volvió a poner mal de salud. Archivo (Tomada de internet)

La cantante Alejandra Guzmán tiene muy preocupados a sus seguidores, ya que otra vez se puso mal de salud.

La mexicana publicó un comunicado, en sus redes sociales, para confirmar la cancelación de un concierto que daría este 15 de junio en Nuevo Laredo y explicar lo que tiene.

“Queridos rockeros de Nuevo Laredo, como es de dominio público, hace unos meses sufrí una lesión en mi cadera de la que me sigo recuperando”, explicó en el comunicado que publicó en Instagram.

“A pesar de los cuidados y las rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada Síndrome Compresivo Radicular en la zona lumbar.

“Situación que me tendrá en reposo absoluto algunos días y que me impide poder estar, este 15 de junio, celebrando con ustedes los 175 años de la ciudad. Nada me duele más a mí y a todo el equipo no poder estar en un escenario junto a ustedes rockeando. Les envío a todos mis fans de Nuevo Laredo un abrazo enorme”, publicó.

Desde que la cantante se hizo los procedimientos estéticos en su trasero han sido muchas las consecuencias que ha sufrido, tanto así que ella dice haber perdido la cuenta de cuántas cirugías y tratamientos ha recibido para lograr sobrevivir.

