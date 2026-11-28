Alonso Sanabria, cantante turrialbeño que se dio a conocer en el programa Batalla de Karaoke de Teletica (Cortesía /Cortesía)

A sus 26 años, el turrialbeño Alonso Sanabria está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida. Aunque desde pequeño sintió una gran atracción por la música, fue hace dos años que descubrió que aquella afición podía convertirse en una oportunidad para salir adelante.

Su historia tiene un poco de todo: la pérdida de su papá, un accidente de tránsito que lo dejó sin carro, el esfuerzo por mantener su negocio de venta de quesos y una oportunidad que llegó cuando más la necesitaba.

Después de participar en Batalla de Karaoke, de Teletica, su carrera dio un giro importante y ya se está estrenando un tema de su autoría.

Conozca un poco más a este joven luchador.

- ¿Cuándo nació ese gusto por la música?

Desde pequeño, siempre me gustó la música. En el colegio escuchaba a mis tíos tocando la guitarra por las tardes, cuando se sentaban a tomar café y cantaban alguna canción. Ahí nació esa semillita.

La primera vez que canté de manera más profesional fue cuando una amiga me invitó a hacer un espectáculo con ella hace dos años y estaba muy nervioso, pero, gracias a Dios, todo salió muy bonito.

- ¿Qué significó esa oportunidad?

Fue una gran bendición porque yo venía de perder a mi papá, William Sanabria. Él falleció en diciembre del 2023; tenía cáncer y ya estaba muy delicadito. Además, había tenido un accidente con mi carro y estaba pasando por una situación bastante complicada.

Yo había renunciado a un trabajo para ayudar a mi papá con las citas médicas porque necesitaba estar pendiente de él. Después, cuando me accidenté, me quedé sin carro, que era prácticamente lo único que tenía para trabajar. Estaba pensando cómo hacer para pagar las cuentas, la comida, los servicios y la casa (es hijo único).

Entonces, apareció esa oportunidad de cantar. Empezaron a salir eventos, uno después de otro. Sentí que Dios había escuchado mis oraciones para salir adelante.

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Alonso Sanabria ha logrado hacerse de su propio equipo con mucho esfuerzo. (Cortesía /Cortesía)

- ¿Cómo fue ese accidente?

Venía de madrugada y me quedé dormido un toquecito. Me fui como en un guindo y el carro quedó perdido, pero, gracias a Dios, no me pasó absolutamente nada. No sé ni cómo salí sin lesiones.

En ese momento estaba tratando de retomar una ruta de venta de queso hacia San José y volver a emprender. A veces, uno piensa que las cosas son una desgracia, pero después se pone a pensar que si no hubiera pasado por todas esas situaciones, tal vez no habría tenido la fuerza o la iniciativa para hacer algo diferente.

- ¿Su papá también tenía gusto por la música?

Sí, claro. Él tenía una verdulería en Siquirres y tenía un parlante y un micrófono. Todas las tardes ponía karaoke. Mucha gente de la zona lo apreciaba muchísimo porque era una persona muy carismática. De alguna manera, también heredé de él ese gusto por la música.

- ¿Quién lo impulsó a dar el primer paso para cantar en eventos?

Una amiga llamada Ximena. Yo subía videos cantando en TikTok, aquí en casa, con la guitarra, y ella me vio. Un día me escribió porque tenía un evento y el muchacho que había pensado para que la ayudara no podía. Yo le dije que nunca había hecho un evento en vivo, pero que me animaba a hacerlo.

Después de ese primer espectáculo empecé a invertir en mi equipo. Mi mamá, Betty Saborío, me prestó los primeros 50.000 colones para comprar unos micrófonos. Luego se los pagué y fui comprando un parlante, luces y otras cositas.

Alonso Sanabria está estrenando su primer tema propio que grabó junto a Jecsinior Jara, quien es su padrino. (Cortesía /Cortesía)

- ¿Cómo llegó a participar en Batalla de Karaoke?

La historia es curiosa. Antes había participado en un concurso de karaoke y gané la primera vez, pero en la segunda no gané y me desmotivé un poquito. Cuando salió el anuncio del casting de canal 7, yo ya lo había visto en redes sociales, pero pensaba: ¿para qué voy a ir si en el otro me fue mal?

Mi mamá me mandó el anuncio; después, un amigo y luego otra amiga. Todo el mundo me lo estaba enviando. Le metí el alma a esa canción y pasé. En ese momento, no tenía idea de la magnitud de las cosas bonitas que eso iba a traer a mi vida. Ni siquiera estaba consciente de todo lo que significaba participar en un formato de canal 7.

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- ¿Qué le dejó esa experiencia?

Fue una de las mejores experiencias. A veces uno tiene poca fe, como me pasó a mí, pero hay que animarse.

Antes de Batalla de Karaoke, llevaba como un año organizando eventos privados en Turrialba. Me esforzaba mucho para que la gente la pasara bien, pero era más difícil conseguir actividades.

Después del programa, más personas pudieron conocer mi trabajo. También me he esforzado mucho en trabajar en mis redes sociales y ahora hago eventos toda la semana.

Alonso Sanabria es orgullosamente turrialbeño y canta de todo, pero más música grupera y ranchera. (Cortesía /Cortesía)

- Ahora está estrenando una canción con Jecsinior Jara. ¿Cómo se dio esa colaboración?

Cuando estábamos en Batalla de Karaoke, casi llegando a la final, la producción decidió que cada participante tenía que colaborar con un artista. Le conté que tenía algunas canciones compuestas. Se las pasé y él me invitó a participar en el disco El Padrino 2 con el tema “Tomemos un trago”.

- ¿Cómo nació esa canción?

Es una vivencia real. Creo que algunas personas se van a sentir identificadas porque habla de cuando uno ha estado despechado, pero ya empieza a ver la luz al final del camino y se va recuperando. Habla de ese momento en que uno ya tuvo un fallo en el amor, tomó aire y siente paz. Por eso dice que brindemos, porque ya viene un nuevo amor.

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