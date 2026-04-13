Al vendedor de queso que ganó primer gala de “Batalla de Karaoke” tiene una dura, pero inspiradora historia

El triunfo de Alonso Sanabria en el estreno de Batalla de Karaoke no solo llamó la atención por el resultado, sino por la forma en que lo logró: lideraba las votaciones incluso antes de subirse al escenario. Detrás de ese apoyo hay una historia marcada por la constancia, la cercanía con la gente y un momento de vida donde la música se convirtió en su mayor refugio.

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El nuevo programa de Teletica empezó este domingo con mucha expectativa, mucha fiesta y talento de sobra, dónde de 12 participantes solo Sanabria pasó a la final.

De los karaokes a cambiar su vida

Alonso Sanabria ganó el primer programa de Batalla de Karaoke. (Cortesía /Cortesía)

El vecino de Turrilaba y estudiante de Adminstración de Empresas siente que la música siempre ha estado presente, aunque no siempre tuvo el valor de dar el salto.

Desde pequeño sentía esa conexión, pero fue algo que creció con el tiempo, poco a poco, entre práctica y espacios informales, como los karaokes.

“Me encanta la música, es algo que desde pequeño siempre ha estado en mi vida… en el cole usaba la guitarra, me gustaba, pero todavía no me animaba a cantar. Después cantaba en el carro, practicaba y luego iba a los karaokes en Turrialba, ahí fue donde empecé de verdad”, nos contó.

Sin embargo, el verdadero impulso llegó en un momento complicado, cuando la vida lo golpeó fuerte y tuvo que replantearse muchas cosas.

En medio de esa etapa, una oportunidad inesperada le abrió una puerta que no volvió a cerrar.

“Cuando me decidí por iniciar en la música estaba pasando por un momento bien complicado… mi padre había fallecido, yo había tenido un accidente, estaba sin trabajo y una amiga me invitó a cantar y yo le dije que nunca había cantado en vivo, pero fuimos, cantamos y la pasamos excelente… ahí fue donde agarré fuerza”, explicó.

A partir de ahí, su visión de la música cambió por completo, no solo como hobby, sino como una forma de salir adelante.

“Fue un momento muy difícil, pero soy creyente y la oración me ayudó mucho… de ahí en adelante empezaron a pasar cosas buenas en mi vida”, agregó.

La estrategia con la que ganó antes de cantar

El turrialbeño conectó con el público antes de cantar. (Cortesía /Cortesía)

El caso de Alonso llamó la atención porque ya era líder en votaciones antes de presentarse, algo que no fue casualidad, sino parte de un trabajo previo que él mismo construyó.

Su día a día, lejos de los escenarios, le permitió crear una conexión directa con muchas personas en distintas partes del país.

“Tengo como cinco años de trabajar en la calle, vendiendo queso, y eso me ha permitido hacer muchas amistades… voy a San José, Guápiles, Siquirres, y la gente me conoce”, contó.

Aprovechando eso, decidió jugársela en redes sociales con una estrategia clara: explicar, insistir y conectar.

“Yo me enfoqué mucho en hablarle a la gente, en explicarles cómo era la dinámica… les decía que solo podíamos ganar por medio de votos. Hacía videos para Limón, para Cartago, para San José, le escribía a uno a uno”, detalló.

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Ese esfuerzo tuvo resultado pues a pesar de que en el primer programa fue el último en salir al escenario, toda la noche lideró la votación.

“Siento que por ahí anduvo todo, cada voto contaba y yo sí le di mucha fuerza a eso desde días antes”, afirmó.

Más allá del premio económico, lo que más lo marcó fue la respuesta de la gente.

“El mayor premio que tengo ahorita es el montón de mensajes que he recibido… de familia, de gente que no conozco, de muchos lados apoyándome”, dijo.

El dinero, según contó, ya tenía destino.

“Tenía que pagar unas cosas, entonces por ahí se fue… más que todo para estabilizarme un poco, cosas personales”, reveló.

Ahora, con la final en el horizonte, tiene claro que el reto será aún mayor, pero también que quiere seguir conectando con el público y muy fiel a su estilo, el regional mexicano.

“Quiero escoger una canción que la gente se sepa, que puedan cantar conmigo y emocionarse… eso es lo que más me interesa”, adelantó.

Al final, no se olvida de quiénes lo llevaron hasta ahí porque con solo su talento, no habría logrado el pase a la final, tiene claro que él y los otros 11 participantes lo que más tienen es voz.

“Quiero agradecerle a toda la gente, porque sin ellos no hubiera podido ganar… los llevo en mi corazón profundamente”, concluyó.

Alonso deberá esperar quiénes son los otros participantes que lo acompañarán en la final, mientras tanto debe concentrarse en practicar y estar en todas para el gran día y las presentaciones que le salen en diferentes partes del país.

Alonso Sanabria ganó el primer programa de Batalla de Karaoke. (Cortesía /Cortesía)