Amanda Moncada revela qué la mantiene fuerte en su lucha contra el cáncer

La reconocida empresaria y experta en moda Amanda Moncada volvió a demostrar la fortaleza que la caracteriza al compartir un emotivo mensaje sobre su proceso de salud y la importancia de mantenerse activa pese a las adversidades.

Moncada, de 78 años, fue diagnosticada con cáncer en el cerebro y los pulmones en 2022. Además, hace pocos meses debió someterse a una operación de cadera.

Amanda Moncada compartió un poderoso mensaje en medio de su lucha contra el cáncer. (Instagram/Instagram)

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Sin embargo, lejos de enfocarse en las dificultades, decidió enviar un mensaje cargado de optimismo y esperanza, en el que reveló lo que la mantiene fuerte en su dura lucha.

Con muchas ganas de vivir

A través de un video en sus redes sociales, doña Amanda mostró una faceta muy personal de su día a día mientras realiza ejercicio, una actividad que considera fundamental para seguir adelante.

“He pasado por operaciones, tratamientos y momentos difíciles. Pero algo que nunca he querido perder es la ilusión de seguir adelante. El ejercicio me ayuda a mantener mi cuerpo fuerte y mi mente positiva. Por eso hoy quería compartir esta parte de mi vida con ustedes”, expresó.

"Seguiré disfrutando la vida”, dice Amanda Moncada al compartir este video

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Amanda acompañó el video con una frase que resume la filosofía con la que ha afrontado su vida desde el duro diagnóstico médico.

“Mientras pueda moverme, seguiré disfrutando la vida”, afirmó.

A pesar de las batallas que ha librado en los últimos años, doña Amanda continúa siendo un ejemplo de resiliencia, demostrando que la actitud y las ganas de vivir pueden marcar una gran diferencia incluso en los momentos más complicados de la vida.

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