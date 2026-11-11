Amigo de Ignacio Santos revela cuándo esperan que salga del hospital

Ignacio Santos permanece hospitalizado en el hospital Cima, en Escazú. (Captura/Captura)

El periodista Ignacio Santos continúa hospitalizado en el hospital Cima de Escazú, luego de someterse a una cirugía el sábado pasado. Sin embargo, sus amigos esperan que el comunicador pueda regresar a casa en los próximos días.

Armando González, amigo del exdirector de Telenoticias, contó al medio CR Hoy que la intervención quirúrgica estaba programada y que el procedimiento salió bien.

Según explicó, Santos, de 64 años, se encuentra estable y bajo observación médica, por lo que se espera que pueda recibir el alta durante esta misma semana.

“Se sometió a una operación que tenía programada el sábado pasado; ha estado hospitalizado, esperamos que le den de alta esta misma semana. Estamos planeando para el fin de semana una partida de dominó”, comentó González.

La declaración genera esperanza entre quienes han seguido de cerca la trayectoria del reconocido periodista, quien durante años estuvo al frente de Telenoticias.

Detalles de la hospitalización de Ignacio Santos

El periodista Ignacio Santos fue sometido a una cirugía el sábado anterior. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aunque su amigo confirmó que la operación fue exitosa, todavía no se ha revelado públicamente cuál fue la condición médica que llevó a Santos a someterse a la intervención.

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Una fuente cercana al centro médico confirmó que el comunicador permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que tiene colocado un sello torácico, también conocido como chest seal.

Este dispositivo adhesivo se utiliza para cubrir heridas abiertas y penetrantes en la pared del tórax, especialmente en situaciones de emergencia.

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Por el momento, no se ha confirmado públicamente si este dispositivo está relacionado directamente con la cirugía ni se han brindado detalles oficiales sobre su diagnóstico.

Mientras tanto, sus allegados mantienen la esperanza de que pueda salir del hospital esta semana y compartir nuevamente con sus amigos.