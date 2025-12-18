Andrés Zamora, Padre Mix, enfrenta dura noticia en el último tramo del 2025

Al presentador de Repretel y locutor Andrés Zamora lo sorprendió una dura noticia en el último tramo de este 2025, un año que cierra con dolor para él y su familia.

El querido Padre Mix atraviesa un momento especialmente difícil debido al fallecimiento de una familiar muy cercana, a quien recordaba con enorme cariño.

Andrés Zamora, Padre Mix, enfrenta la noticia en un mes de mucho trabajo para él, pues participará en las transmisiones de fin de año de Repretel. Fotografía: Instagram Andrés Zamora. (Instagram/Instagram)

Murió su tía, doña Olga María Jara Barrantes

Por medio de sus redes sociales, Zamora dio a conocer este miércoles que su familia enfrenta la partida de su tía, doña Olga María Jara Barrantes.

Doña Olga falleció a los 78 años y su velorio y honras fúnebres se realizaron este 17 de diciembre, en San Pablo y Santo Domingo de Heredia, respectivamente.

La señora era hermana de doña Marta Eugenia Jara Barrantes, madre del presentador de Toros del 6, quien le pone el pecho a esta dura noticia en un mes cargado de trabajo y compromisos profesionales con Repretel.

Andrés Zamora, Padre Mix, anunció así el lamentable fallecimiento de su tía materna. Fotografía: Instagram Andrés Zamora. (Instagram/Instagram)

Los mensajes que compartió Andrés Zamora

Al confirmar el fallecimiento, Zamora publicó una esquela acompañada de un mensaje lleno de fe.

“Gracias a Dios por su huella de amor y fuerza de vida”, escribió el comunicador.

Horas después, volvió a pronunciarse con una imagen tomada desde una tarima en el centro de San José, donde el cielo fue el gran protagonista.

“Vuela alto y esto fue lo que hablamos ayer (martes)”, publicó.

Agradecido por el apoyo recibido

Tras compartir la noticia, el presentador también se tomó un momento para agradecer el respaldo y las muestras de cariño que recibió de parte de sus seguidores.

“Gracias a todos por sus oraciones”, finalizó.

Desde La Teja le enviamos a Andrés Zamora y a toda su familia un abrazo solidario en este momento de dolor.

Andrés Zamora, Padre Mix, despidió a su tía desde una tarima en San José. Fotografía: Instagram Andrés Zamora. (Instagram/Instagram)

