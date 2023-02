Ángela Aguilar actuará con todo el peso de la ley tras filtración de supuestas fotos íntimas

Ángela Aguilar es la hija menor de Pepe Aguilar. Instagram

Luego de ser víctima hace algunas semanas de varios montajes digitales en los que, supuestamente, aparecía sin ropa en algunas fotografías, la cantante Ángela Aguilar habló al respecto y anunció que hará todo lo que esté en sus posibilidades para exigir justicia, por lo que ya emprendió acciones legales.

“A mí me faltaron al respeto y, por ende, voy a actuar con todo el peso de la ley. Mi tía es mi abogada, entonces imagínate”, señaló durante la presentación de su nueva línea de perfumes.

Explicó que no sabe cómo fue que se filtraron esas fotografías y videos, pero indicó que lo más importante es el respeto que haya hacia las demás personas.

Agregó que se siente con una responsabilidad por ser una figura pública con millones de seguidores y de gente que la quiere.

“No importa tu género, quién te gusta, cómo te decides percibir, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yo creo que vivo en privilegio, tengo la fortuna de tener una familia que me adora, que me quiere, que me cuida, de tener amigos que me apoyan, de mis fans que me escuchan, que me mandan buenos deseos y energía”.

Indicó que tiene que usar los más de 20 millones de personas que la siguen para crear conciencia, puesto que ella ni siquiera había pensado en que esta situación le estaba pasando, refiriéndose al tema de las fotos.

“Me queda claro que (este problema) debe terminar, tiene que acabarse. Yo canto rancheras y los abogados se encargan de hacer lo que los abogados hacen, así que yo me quedo tranquila sabiendo que en mis manos no quedó”.

La hija de Pepe Aguilar fue muy clara en decir que está soltera, pero nunca sola, aunque sí le gustaría tener novio, más en este tipo de fechas como San Valentín.

Ángela es hija de Pepe Aguilar y nieta de Antonio Aguilar. Foto: El Universal

Al preguntarle si se siente inalcanzable o si los pretendientes le tienen miedo al suegro (Pepe Aguilar) respondió que hasta a ella le da miedo su papá, “está padre que me tengan un poco de miedo, ¿no crees?”.