Anuel AA fue demandado por supuestamente haber agredido a un hombre en parque temático

El artista urbano habría agredido a un hombre en un conocido parque temático

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Anuel AA fue demandado por supuestamente haber agredido a un hombre en parque temático. (JORGE CASTILLO)

El cantante urbano Anuel AA enfrenta una demanda tras ser acusado de una presunta agresión en el parque temático Volcano Bay, ubicado en Universal Orlando, Florida.

Según informó People en Español, los hechos habrían ocurrido el pasado 25 de abril. La víctima, Fernando Dávila, denunció que fue golpeado frente a su madre e hija, aparentemente sin motivo alguno.

La denuncia fue presentada el pasado 18 de setiembre y, según la prensa internacional, tanto Anuel AA como sus acompañantes están involucrados en el caso.

Anuel AA
Anuel AA es un famoso cantante de trap.

Además, la supuesta víctima y su representante responsabilizan al parque temático por no garantizar la seguridad de los visitantes y solicitan una compensación de 50.000 dólares (unos 25 millones de colones), además de cubrir los gastos médicos ocasionados por el incidente.

El caso ha generado gran repercusión internacional, y se espera que los tribunales de Florida determinen las responsabilidades de Anuel AA y del parque Volcano Bay en los próximos meses.

