Araya Vlogs se puso la camiseta de México y le llovieron críticas

Araya Vlogs fue a la inauguración del Mundial 2026 a México (redes/Instagram)

El creador de contenido costarricense Araya Vlogs descubrió que en tiempos de Mundial hasta una camiseta puede desatar una pequeña polémica.

El youtuber viajó a México para vivir de cerca el arranque del Mundial 2026 y, aunque no logró ingresar al Estadio Ciudad de México para el partido inaugural, sí disfrutó del ambiente mundialista junto al cantante Esteban Ramírez, líder de la banda Percance, en el Fan Fest organizado en el Zócalo de la capital mexicana.

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Araya Vlogs fue a la inauguración del Mundial 2026

Sin embargo, lo que más llamó la atención de algunos de sus seguidores no fue su experiencia en tierras aztecas, sino la camiseta que decidió usar.

Araya apareció luciendo la tradicional camiseta verde de México, algo que no cayó nada bien entre algunos de sus seguidores más nacionalistas.

Araya Vlogs hasta le puso su nombre a la camiseta de México. (redes/Instagram)

Uno de ellos le escribió un mensaje bastante directo:

“Apoyando a México. Solo porque (Costa Rica) no fue al Mundial, eso no lo haría. Patria es patria. Ir con quien sea o que le guste está bien, pero ¿cuándo has visto a mexicanos apoyando a Costa Rica en fútbol? La camisa de la Selección es del país”, le mandaron al Instagram.

Al final el creador de contenido, quien es seguido por millones de personas, optó por tomarse el asunto con humor.

“Se puso raro esto de grabar fútbol”, escribió ante el comentario.

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Araya Vlogs quedó asombrado de los mensajes. (redes/Instagram)

Lo curioso del asunto es que el propio creador de contenido reconoció en su capítulo sobre la inauguración del mundial que no es un gran conocedor del fútbol y que gran parte de esta experiencia mundialista la está viviendo desde la perspectiva del entretenimiento, el turismo y la cultura que rodea el evento.

De hecho, el costarricense ya va rumbo hacia su otro destino donde seguirá mostrando cómo se vive el Mundial desde todos los ángulos, no solo desde el estadio.