Jennifer Segura y su nuevo galán, el ciclista Sergio Solano, disfrutan de su amor con mayor libertad, haciendo lo que más les gusta desde uno de los tesoros de Costa Rica.

Este sábado, la pareja se dejó ver de nuevo junta muy temprano mientras corrían cinco kilómetros en Cocles, en la provincia de Limón.

Jennifer Segura y Sergio Solano dieron las primeras pistas de su amor con esta foto. (redes/Instagram)

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Los nuevos enamorados se fueron este viernes para Talamanca y entre la brisa marina, las olas del mar, la gastronomía y el clima de la zona siguen escribiendo los primeros capítulos de su historia de amor.

El silencio que dice más que mil palabras

A pesar de que ninguno de los dos ha aceptado ni ha negado que están juntos, no hay duda de que Cupido los flechó y se están dando una nueva oportunidad en el amor.

Los rumores de una relación amorosa entre ellos surgieron hace pocas semanas luego de que Sergio compartiera unas fotos en las que aparecía disfrutando con la figura de canal 7.

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Luego, el hermano de Johanna Solano hizo algunas publicaciones en las que dejó ver a su amada disfrutando con su familia y, por lo visto, la han acogido con gran cariño.

Jennifer Segura y hermano de Johanna Solano disfrutan así su amor

Otra prueba que confirma su amor la compartieron la semana pasada, cuando ambos se dejaron ver haciendo ejercicio, una de las actividades que, por lo visto, disfrutan muchísimo.

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A los nuevos enamorados les deseamos mucho amor y felicidad.