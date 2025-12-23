Así fue el brutal accidente en el que murió Vince Zampella, creador de Call of Duty

Un paseo de domingo terminó en tragedia en el sur de California, pues Vince Zampella, creador de la exitosa franquicia de videojuegos Call of Duty, murió a los 55 años tras estrellar el Ferrari rojo que conducía en una autopista del valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles.

Testigos grabaron el momento posterior al choque y corrieron a ayudar al conductor. (Vince Zampella/Vince Zampella)

El accidente ocurrió la tarde del domingo y quedó grabado en varios videos captados por testigos que estaban en la zona. En las imágenes se observa cómo el vehículo deportivo sale de un túnel a alta velocidad y, pocos metros después, pierde el control al tomar una curva, lo que provoca un violento choque contra una barrera de concreto.

LEA MÁS: Mueren el expiloto de Nascar Greg Biffle y su familia en accidente aéreo en Estados Unidos

Tras el impacto, el automóvil comenzó a incendiarse. Según Infobae testigos que estaban cerca corrieron desesperados para intentar ayudar al conductor y lograron sacarlo del carro antes de que las llamas se propagaran por completo.

La Patrulla de Carreteras de California confirmó que el Ferrari se salió de la vía y quedó completamente destruido tras el choque. Las autoridades indicaron que las causas del accidente siguen bajo investigación.

LEA MÁS: Aparece viva mujer desaparecida hace 42 años: el increíble motivo por el que nunca pidió ayuda

Medios estadounidenses como NBC News y TMZ confirmaron que la víctima era Vince Zampella, una de las figuras más influyentes de la industria de los videojuegos.

El Ferrari rojo que conducía Vince Zampella quedó destruido tras chocar contra una barrera en una autopista de California.Foto: Infobae (Vince Zampella)

El siniestro quedó registrado en videos que circulan en redes sociales. foto: Infobae (Vince Zampella)

Un portavoz de Electronic Arts, empresa con la que Zampella trabajó durante años, expresó a TMZ su pesar por la tragedia. “Esta es una pérdida inimaginable. Nuestros corazones están con su familia y con todos los que fueron impactados por su trabajo”, señaló.

LEA MÁS: Nuevas fotos de Jeffrey Epstein salen a la luz: Estos son los famosos y políticos que aparecen

Zampella fue fundador de Infinity Ward y uno de los responsables del nacimiento de Call of Duty en 2003, una saga que marcó a generaciones de jugadores y se convirtió en una de las más exitosas del mundo.

La muerte del desarrollador deja un profundo vacío en la industria del entretenimiento digital y conmociona a millones de seguidores alrededor del mundo.