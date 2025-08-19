Así fue el desgarrador adiós de Sharom Mendoza a su compañero de Pelando el ojo, José Ricardo Carballo

Sharom Mendoza conmovió con las palabras que dedicó a su amigo, José Ricardo Carballo. Fotografía: Captura Pelando el ojo. (Captura/Captura)

La imitadora de Pelando el ojo, Sharom Mendoza, protagonizó este lunes una conmovedora despedida a su compañero José Ricardo Carballo, quien falleció este fin de semana, a los 42 años, víctima de un terrible accidente de tránsito.

Mendoza dedicó hermosas palabras a Carballo, aunque sí le costó bastante hablar, pues estaba sumamente afectada por la partida del imitador, quien se convirtió en uno de sus amigos más cercanos en el programa dirigido por Norval Calvo.

Entre lágrimas y profundos sollozos, Sharom dirigió las palabras a su amigo durante el programa especial de este lunes de Pelando el ojo, que honró el legado y la memoria de Carballo.

“Fue gracias a Pelando el ojo que tuve la oportunidad de conocerlo. Fue un superamigo mío y de todos nosotros. Fue un gran apoyo para mí en el programa. Me duele mucho que pasen estas cosas, me duele por la familia, me duele tanto talento, tanta humildad de una persona y tanta nobleza, que es un reflejo de la familia de él”, dijo Sharom a llanto vivo.

A los padres de José Ricardo Carballo, Sharom les expresó que tuvieron un hijo “precioso”. “Fue luz y se convierte en luz y solo quiero pensar que se fue sabiendo que lo queríamos”, agregó Mendoza, quien contó que su mamá lo quería muchísimo.

“Tengo videos de ellos bailando (de Carballo con su mamá), tantas fotos de nosotros, que verlo en esa imagen no es real. Que Dios los acompañe en el proceso, los bendiga y les dé sabiduría. José Ricardo fue una persona que amé a montones, quiero a montones y que siempre lo voy a querer”, finalizó Sharom.

La imitadora pudo hablar hasta en un tercer intento, pues en las dos oportunidades previas que le dio Norval Calvo, no pudo expresarse por lo afectada que estaba por la partida.

José Ricardo Carballo llevaba dos años trabajando en el programa de radio Monumental.