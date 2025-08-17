Norval Calvo contó cómo fue que recibió la triste noticia de José Ricardo Carballo

Norval calvo era jefe de José Ricardo Carballo. (Alonso Tenorio)

Nunca se está listo para recibir la noticia del fallecimiento de un amigo, no hay forma que esto no impacte y duela, testigo cercano de esto es Norval Calvo.

Norval relató cómo recibió la dolorosa noticia de la muerte de José Ricardo Carballo, su compañero en Pelando el Ojo, y confesó el profundo impacto que le generó la partida del talentoso imitador.

“Yo fui quien recibió la noticia de una amiga que me dijo. Y es que, como él era escritor y pertenecía a un grupo de escritores, la noticia trascendió en ese grupo. Una amiga en común me llamó y me dio la noticia esta mañana y se lo comuniqué al grupo y, obviamente, todos estamos en shock”, comentó Calvo.

El también imitador expresó que tanto él como sus compañeros están muy impactados por la pérdida.

“Todos estamos consternados por una pérdida así. Él era una persona joven, talentosa, noble, trabajadora y me quedo con la satisfacción de que le di la oportunidad a él de una de las cosas que más amaba y quería, que era hacer humor, y eso me llena enormemente porque en más de una ocasión me lo agradeció, me lo dijo en vida y yo también le decía a él que contara con mi apoyo en todo.

“De hecho, así lo hizo hasta el último día; entonces esa satisfacción me la dejó porque realmente hizo lo que quería y le di la oportunidad de estar en el programa, que era una de las cosas a las que más le tenía aprecio. En el programa siempre me colaboraba cuando ocupaba que me ayudara con un día de más o alguna cosa; siempre estaba”, agregó.

Aunque Norval Calvo era el jefe de José Ricardo Carballo, su vínculo iba más allá de una simple relación laboral.

“Siempre tuvimos una relación muy cordial, nos apoyamos mutuamente y conversábamos seguido sobre los nuevos personajes que él quería incorporar al programa. Yo le daba espacio para que los fuera presentando poco a poco. Era una persona que se ganaba fácilmente el cariño de todos sus compañeros, no solo el mío”, confesó Calvo.

Una de las cosas que lo dejaron más marcado a Norval, como jefe, es que Carballo siempre le traía las imitaciones antes de tiempo.

“Me mandaba los audios de las imitaciones que quería sacar y yo a veces le decía que la fuera trabajando o, si yo veía que estaba bien, le daba el chance de sacar el personaje. Algunos los sacaba muy bien; a otros había que darles más tiempo para que los puliera un poquito mejor. Pero me dejó el recuerdo de que lo hicimos feliz y haciendo lo que le gustaba, sacarle risas a la gente y la oportunidad del programa.

“Lo recuerdo cuando cumplimos el aniversario de Pelando el Ojo, en Desamparados, estaba muy feliz porque compartió con la gente y sus papás estaban presentes”, reveló.

Norval expresó que después de que dieron a conocer la noticia del triste fallecimiento, recibieron mensajes de todas partes del país.

“Hemos recibido comentarios de las personas que siguen el programa, de escritores, periodistas que lo conocieron, lo que me hace evidenciar que la gente lo quería muchísimo por su nobleza”, sostuvo.

El imitador expresó que, aunque Carballo vivía acá en La Uruca, siempre viajaba a Guatemala, pues sus papitos son de allá.

“Él viajaba de vez en cuando a Guatemala y siempre se acordaba de nosotros y nos traía algún confite o algún recuerdo. La verdad es que sí es una pérdida muy lamentable”, concluyó.