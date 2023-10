Así reaccionó Sharon Segura ante la muerte del actor de Friends, Matthew Perry

Sharon Segura no puede creer que uno de los protagonistas de Friends se haya muerto.

Sharon Segura fue una de las primeras famositicas que reaccionó a la muerte del actor de Friends, Matthew Perry, que sacudió al mundo del entretenimiento este sábado.

El intérprete de Chandler Bing en la popularísima serie de los 90 murió ahogado, según los reportes iniciales que se leen en la prensa de Estados Unidos.

LEA MÁS: Falleció Matthew Perry, uno de los protagonistas de la serie Friends

Por la muerte del artista de 54 años, la modelo costarricense está muy impresionada, pues fue de lo primero que se enteró cuando aterrizó en Ciudad de Panamá en el vuelo que viene de vuelta a Costa Rica (andaba en Medellín con unas amigas).

Sharon Segura hizo esta otra publicación sobre la muerte de Matthew Perry de Friends. (Instagram)

Segura grabó una historia en Instagram donde se mostró bastante triste y conmocionada con la noticia, que le pegó durísimo porque, según dijo, Friends es su serie favorita.

“Llego al aeropuerto de Panamá y lo primero que vemos es que Matthew Perry se murió y para los que me conocen saben lo fan que soy de Friends. Estoy que no lo puedo creer. Siento como que me hubieran dicho que una persona que realmente conozco se murió, les juro”, expresó Segura.

Sharon Segura está bien triste

LEA MÁS: Sharon Segura y Sheiris Montero dejaron a sus maridos y se fueron fuera del país, ¿en qué andan?

Luego compartió dos historias más relacionadas con el fallecimiento del actor; una de la esquela que publicó la revista People en Instagram, y la otra es un mensaje en inglés que traducido al español dice “¿podría estar más triste?”, en alusión al sentimiento que la embarga.

Perry murió en una casa de Los Ángeles y las autoridades investigan si realmente la causa fue ahogamiento en una piscina o jacuzzi.

Por ahora se descarta que se haya suicidado o que su muerte se diera por abuso de drogas, pero el caso apenas está en investigación.

LEA MÁS: Sharon Segura y su esposo ya se están preparando para cuando les toque chinear